«ΤΟΝ ΠΗΡΑΜΕ!». Με αυτή τηv εμφατική φράση στην πλατφόρμα Truth Social λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τέλος στην αγωνία για την τύχη του δεύτερου μέλους του πληρώματος του μαχητικού F-15E, το οποίο είχε καταρριφθεί την περασμένη Παρασκευή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε πως η επιχείρηση ανάκτησης ήταν κολοσσιαία, σημειώνοντας πως «ο αμερικανικός στρατός έστειλε δεκάδες αεροσκάφη, εξοπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο, για να τον ανακτήσει. Έχει τραυματιστεί, αλλά θα είναι καλά».

Η μάχη για την επιβίωση στα 2.134 μέτρα

Ο αεροπόρος, τον οποίο ο Τραμπ περιέγραψε ως «έναν ιδιαίτερα σεβαστό συνταγματάρχη», βρέθηκε απομονωμένος σε μια απόκρημνη περιοχή στο νοτιοδυτικό Ιράν.

«Αυτός ο γενναίος πολεμιστής βρισκόταν πίσω από εχθρικές γραμμές, στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν, με τους εχθρούς μας να τον καταδιώκουν και να πλησιάζουν όλο και περισσότερο κάθε ώρα», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους, ο αξιωματικός αξιοποίησε στο έπακρο την εκπαίδευσή του στην επιβίωση και διαφυγή (SERE). Αφού εκτινάχθηκε από το φλεγόμενο μαχητικό, ανέβηκε σε μια κορυφογραμμή ύψους 2.134 μέτρων και βρήκε καταφύγιο σε μια στενή σχισμή βράχου. Εκεί ενεργοποίησε τον πομπό έκτακτης ανάγκης, δίνοντας το ακριβές στίγμα του στις φίλιες δυνάμεις, ενώ την ίδια ώρα οι ιρανικές αρχές πρόσφεραν αμοιβή 60.000 δολαρίων στους κατοίκους για τον εντοπισμό του.

Το παρασκήνιο της επιχείρησης και οι απώλειες

Η διάσωση δεν ήταν χωρίς κόστος. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ένα αεροσκάφος A-10 Warthog συνετρίβη κοντά στα Στενά του Ορμούζ ενώ παρείχε κάλυψη. Επιπλέον, η ιρανική πλευρά υποστήριξε την κατάρριψη δύο ελικοπτέρων και ενός μεταγωγικού, αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως τουλάχιστον ένα αεροσκάφος MC-130J καταστράφηκε από τις ίδιες τις αμερικανικές δυνάμεις λόγω τεχνικών προβλημάτων κατά την απομάκρυνση.

Η CIA φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο, στήνοντας ένα δίκτυο παραπλάνησης με ψευδείς πληροφορίες εντός Ιράν για να αποπροσανατολίσει τους διώκτες του συνταγματάρχη. Παράλληλα, εξετάστηκε και η μέθοδος της «μη συμβατικής ανάκτησης» μέσω επαφών με πολίτες στο έδαφος.

Ιστορικό προηγούμενο και επόμενα βήματα

Η περίπτωση αυτή καταγράφεται ως μοναδική στα στρατιωτικά χρονικά. Όπως τόνισε ο Τραμπ, «είναι η πρώτη φορά στη στρατιωτική ιστορία που δύο Αμερικανοί πιλότοι διασώζονται ξεχωριστά, βαθιά μέσα σε εχθρικό έδαφος». Το F-15E αποτέλεσε την πρώτη κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους εντός Ιράν από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου, σε έναν πόλεμο που μετρά ήδη χιλιάδες θύματα, ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά και άμαχοι σύμφωνα με την οργάνωση HRANA.

Ο αεροπόρος είναι πλέον «σώος και αβλαβής», αν και ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε πως φέρει σοβαρά τραύματα. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, σε προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.