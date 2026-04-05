Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέρριψαν ένα αμερικανικό αεροσκάφος το οποίο συμμετείχε στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος του F-15 που είχε πέσει στο Ιράν την Παρασκευή, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

«Ένα εχθρικό, αμερικανικό αεροσκάφος, που αναζητούσε τον πιλότο ενός μαχητικού αεροσκάφους που είχε καταρριφθεί, καταστράφηκε από τους μαχητές του Ισλάμ στη νότια επαρχία Ισφαχάν», ανέφερε το Tasnim χωρίς να επιβεβαιώσει την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι ο Αμερικανός πιλότος διασώθηκε.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ο δεύτερος Αμερικανός πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους που είχε καταπέσει στο Ιράν είναι πλέον «σώος και ασφαλής».

«Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών ο αμερικανικός στρατός έφερε σε πέρας μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην αμερικανική ιστορία για να βοηθήσει έναν από τους απίστευτους αξιωματικούς πληρώματός μας, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ένας ιδιαίτερα σεβαστός σμήναρχος, και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι είναι πλέον ΣΩΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ!», σύμφωνα με ανακοίνωση του Τραμπ, την οποία ανάρτησε στο Χ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο αμερικανικός στρατός έστειλε «δεκάδες αεροσκάφη εξοπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο» για να εντοπίσουν και να σώσουν τον πιλότο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ο διασωθείς φέρει τραύματα, αλλά «θα είναι μια χαρά».

Ο αεροπόρος ήταν το δεύτερο μέλος του διμελούς πληρώματος ενός αμερικανικού μαχητικού F-15 το οποίο το Ιράν δήλωσε ότι καταρρίφθηκε την Παρασκευή από την αντιαεροπορική του άμυνα. Το Reuters είχε μεταδώσει την Παρασκευή ότι το πρώτο μέλος του πληρώματος είχε διασωθεί.

Σύμφωνα με τον Axios, ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την κατάρριψη του F-15, ενώ χρειάστηκε περισσότερο από μία ημέρα μέχρις ότου ο αμερικανικός στρατός να εντοπίσει και να σώσει το δεύτερο μέλος του πληρώματος.

Οι ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού αναπτύχθηκαν επί του πεδίου στο Ιράν την Παρασκευή και μετά ξανά το Σάββατο στο πλαίσιο της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, σημείωσε ο Axios.

Χθες Σάββατο εντοπίστηκε το δεύτερο μέλος του πληρώματος και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσής του, με τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης να στέλνουν επίσης δυνάμεις στην περιοχή προκειμένου να εμποδίσουν την επιχείρηση.