Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι το Ιράν έχει ακόμη 48 ώρες για να κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ ή να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλιώς θα ξεσπάσει κόλαση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social:

«Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να ΚΛΕΙΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή να ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ; Ο χρόνος τελειώνει – 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση πάνω τους. Δόξα στον ΘΕΟ!».

Υπενθυμίζεται, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ κι ας διεξάγεται ο πόλεμος, ώστε να αποφευχθεί ενεργειακή κρίση.

Σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί, ο Τραμπ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και χερσαία επέμβαση με αμερικανικές δυνάμεις.

Εντούτοις, το Ιράν δήλωσε επισήμως στους μεσολαβητές ότι δεν προτίθεται να συναντηθούν αξιωματούχοι του με Αμερικανούς στο Ισλαμαμπάντ εντός των επόμενων ημερών και θεωρεί «απαράδεκτες» τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον.

«Από την αλλαγή καθεστώτος… ψάχνουν τους πιλότους»

Με ειρωνικό τόνο σχολίασε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους στο Ιράν, στρέφοντας τα πυρά του κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του έκανε ειρωνική αναφορά στην αμερικανική στρατηγική, με σχόλιο ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε με στόχο την «αλλαγή καθεστώτος» φαίνεται πλέον να περιορίζεται στην αναζήτηση των πιλότων.

Η ανάρτηση συνδέονταν με προηγούμενη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις 31 Μαρτίου είχε υποστηρίξει ότι στο Ιράν έχει ήδη σημειωθεί αλλαγή καθεστώτος, επισημαίνοντας ότι η νέα ηγεσία εμφανίζεται «λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένη» και περισσότερο «ορθολογική».

Σε νεότερη ανάρτηση, ο Γκαλιμπάφ συνέχισε στο ίδιο ύφος, γράφοντας ότι πρόκειται για «εντυπωσιακή πρόοδο» και χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις ως αποτέλεσμα «απόλυτης ιδιοφυΐας».