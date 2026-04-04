Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να διανύει ήδη τον δεύτερο μήνα, στους διπλωματικούς κύκλους κυριαρχεί το ερώτημα πώς θα διαμορφωθούν οι συμμαχίες των ΗΠΑ όταν οι εχθροπραξίες σταματήσουν. Ήδη οι συνέπειες της σύγκρουσης αναδιαμορφώνουν τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη, αφού η γεωγραφική της έκταση έχει επεκταθεί πολύ πέρα από τα σύνορα του Ιράν. Ίσως η πιο ξεκάθαρη απεικόνιση αυτών των μεταβαλλόμενων δυναμικών βρίσκεται στο ΝΑΤΟ, τη στρατιωτική συμμαχία που για καιρό αποτελούσε τον πυλώνα της δυτικής ασφάλειας. Κάποτε θεωρούνταν το θεμέλιο της δυτικής ενότητας, σήμερα όμως αντιμετωπίζει έναν πολύ πιο αβέβαιο ρόλο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει τις διαφωνίες όχι μόνο μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς διαφέρουν στις αντιδράσεις τους απέναντι στη σύγκρουση, αλλά και ως προς τη στάση της Αμερικής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Συμμαχία. «Δεν θα το κάνατε αν ήσασταν στη θέση μου;» ρώτησε ο Τραμπ το Reuters σε μία συνέντευξή του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα, είχε απορρίψει την ιδέα μιας ευρωπαϊκής αμυντικής ομπρέλας χωρίς τις ΗΠΑ ως ανόητη σκέψη.

Σε μία σαφή απομάκρυνση από τη συλλογική ενότητα που παραδοσιακά χαρακτήριζε το ΝΑΤΟ, πολλοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι αρνούνται ενεργά και ανοιχτά να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Συγκεκριμένα, η Ισπανία έχει αρνηθεί να επιτρέψει στις ΗΠΑ πρόσβαση σε στρατιωτικές βάσεις και εναέριο χώρο, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο «βαθιά παράνομο και άδικο».

«Το ΝΑΤΟ παραμένει απαραίτητο, αλλά πρέπει να είμαστε σε θέση να σκεφτόμαστε το ΝΑΤΟ χωρίς τους Αμερικανούς», δήλωσε ο στρατηγός Φρανσουά Λεκουάντρ, ο οποίος διετέλεσε αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας από το 2017 έως το 2021. «Το αν θα πρέπει καν να συνεχίσει να ονομάζεται ΝΑΤΟ – Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου – είναι ένα βάσιμο ερώτημα», πρόσθεσε.

Η Ιταλία, από την πλευρά της, αρνήθηκε να παράσχει υλικοτεχνική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προσγείωσης στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, ένας από τους παραδοσιακά στενούς συμμάχους των ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, έχει υιοθετήσει μια προσεκτικά ισορροπημένη στάση απέναντι στον πόλεμο, συνδυάζοντας την κριτική προς το ιρανικό καθεστώς με εκκλήσεις για αποκλιμάκωση. Ενώ ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επανέλαβε ότι η Βρετανία δεν συμμετείχε σε επιθέσεις, η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις μπορούν να χρησιμοποιούν τη βάση τους στα Νησιά Τσάγκος για την υπεράσπιση περιφερειακών συμμάχων και την παροχή ασφάλειας στο Ισραήλ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφή την απογοήτευσή του με το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους και, όπως τόνισε ο πρόεδρος, “οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το θυμούνται”».

Φαίνεται ότι, απογοητευμένος από τις μικτές αντιδράσεις, ο Τραμπ επέκρινε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι απέτυχαν σε ένα «τεστ πίστης» και χαρακτήρισε τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη». Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν τις επιθέσεις κατά του Ιράν με ελάχιστη έως καθόλου διαβούλευση με τους διατλαντικούς συμμάχους τους – κάτι που επιβάρυνε εξαρχής την εμπιστοσύνη εντός της Συμμαχίας. Η έναρξη του πολέμου ήταν μια μη δημοφιλής απόφαση για τις ΗΠΑ – σε δημοσκόπηση πριν από τις επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, μόλις το 5% των ακαδημαϊκών υποστήριξε την έναρξη πολέμου.

Εκτός ΝΑΤΟ, πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, τα κράτη του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ, προσπαθούσαν να διατηρήσουν μια λεπτή ισορροπία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Πλέον, αυτή η στάση δεν είναι βιώσιμη. Ιρανικές επιθέσεις έχουν πλήξει αμερικανικές βάσεις και υποδομές σε όλη την περιοχή του Κόλπου, ακόμη και σε χώρες που δεν συμμετέχουν άμεσα στη σύγκρουση.

Όσο για την Κίνα; Όπως αναμενόταν, αντί της στρατιωτικής προσέγγισης των ΗΠΑ, το Πεκίνο έχει υποστηρίξει τη διπλωματία για κατάπαυση του πυρός, συμμετέχοντας σε μια πρωτοβουλία ειρήνης πέντε σημείων που επικεντρώνεται στον τερματισμό των εχθροπραξιών και στο άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ. Μια τέτοια κίνηση είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει στην Κίνα να παρουσιάζεται ως υπέρμαχος της αποκλιμάκωσης, ενώ οι ΗΠΑ εμφανίζονται στενά συνδεδεμένες με την προώθηση του πολέμου, εντείνοντας την πολιτική αντίθεση μεταξύ των δύο.

Όσον αφορά τη Ρωσία, ο πόλεμος ωθεί τη σχέση της με τις ΗΠΑ προς μια ανοιχτή γεωπολιτική αντιπαράθεση. Η Ρωσία έχει καταδικάσει τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες απρόκλητες πράξεις ένοπλης επιθετικότητας, ενώ ουδείς διέψευσε πως η Μόσχα προμηθεύει εκρηκτικά drones στην Τεχεράνη.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία επωφελείται οικονομικά από τον πόλεμο, σε έντονη αντίθεση με τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και έχει αποφέρει σημαντικά κέρδη στη Ρωσία. Ακόμη και χωρίς άμεση εμπλοκή, η σύγκρουση ενισχύει τη Ρωσία μέσω της αύξησης των ενεργειακών της εσόδων.

Επιπλέον, ο πόλεμος λειτουργεί ως αντιπερισπασμός για την Ουάσινγκτον από την Ουκρανία, αποσπώντας την προσοχή και τους πόρους από τη χώρα.

Ο πόλεμος, λοιπόν, ανέδειξε τους κινδύνους της υπερβολικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ. Όμως, είναι ευθύνη όλων των υπόλοιπων χωρών να το διαχειριστούν.