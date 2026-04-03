Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει «όλες τις δυνατότητες», συμπεριλαμβανομένης της επιβολής δελτίου καυσίμων και της απελευθέρωσης επιπλέον ποσοτήτων πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, καθώς προετοιμάζεται για ένα «παρατεταμένο» ενεργειακό σοκ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό δήλωσε ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, προειδοποιώντας για μακροχρόνιες επιπτώσεις στις τιμές και την επάρκεια της αγοράς.

«Αυτή θα είναι μια μακρά κρίση… οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο Νταν Γιόργκενσεν στους Financial Times, τονίζοντας ότι για ορισμένα πιο «κρίσιμα» προϊόντα «αναμένουμε η κατάσταση να είναι ακόμα χειρότερη τις επόμενες εβδομάδες». Η σχεδόν πλήρης παύση λειτουργίας των κομβικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο, έχουν προκαλέσει αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας, εκτοξεύοντας τις τιμές και εντείνοντας τους φόβους για μακροχρόνιες ελλείψεις. Ιδιαίτερη ανησυχία έχουν εκφράσει οι αεροπορικές εταιρείες σχετικά με την επάρκεια καυσίμων αεροσκαφών.

«Η ρητορική και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούμε είναι πλέον πιο σοβαρές από ό,τι νωρίτερα στην κρίση», σημείωσε ο Νταν Γιόργκενσεν, προσθέτοντας ότι «η εκτίμησή μας είναι πως πρόκειται για μια παρατεταμένη κατάσταση και τα κράτη πρέπει να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν ό,τι χρειάζονται». Παρότι, όπως διευκρίνισε, η ΕΕ «δεν βρίσκεται ακόμη σε κρίση ασφάλειας εφοδιασμού», οι Βρυξέλλες καταρτίζουν σχέδια για την αντιμετώπιση των «δομικών και μακροχρόνιων επιπτώσεων» της σύγκρουσης.

Στα σχέδια αυτά περιλαμβάνεται και η «προετοιμασία για τα χειρότερα σενάρια», ακόμα κι αν η Ένωση δεν έχει φτάσει στο σημείο να απαιτείται η επιβολή δελτίου σε κρίσιμα προϊόντα όπως τα καύσιμα αεροσκαφών ή το ντίζελ. «Καλύτερα να είμαστε προετοιμασμένοι παρά να μετανιώνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κανονισμών για τα καύσιμα αεροσκαφών ώστε να επιτραπούν περισσότερες εισαγωγές από τις ΗΠΑ, ή για αύξηση της ανάμειξης αιθανόλης στα καύσιμα οχημάτων, απάντησε ότι «δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο να αλλάξουμε τους ισχύοντες κανόνες».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες» και πως, όσο επιδεινώνεται η κατάσταση, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ενεργοποίησης και νομοθετικών εργαλείων. Σημειώνεται ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ εφαρμόζουν διαφορετικά πρότυπα για τα καύσιμα αεροσκαφών, καθώς στην ΕΕ το σημείο πήξης είναι -47°C, ενώ στις ΗΠΑ -40°C.

Ο Νταν Γιόργκενσεν δήλωσε επίσης ότι «δεν αποκλείει» νέα απελευθέρωση στρατηγικών ενεργειακών αποθεμάτων, «εάν η κατάσταση γίνει πιο σοβαρή». Υπενθυμίζεται ότι οι χώρες της ΕΕ συμμετείχαν τον περασμένο μήνα στη μεγαλύτερη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία, με στόχο τη συγκράτηση των αυξημένων τιμών. Αν και δεν αποκάλυψε την «ακριβή εκτίμηση» της ΕΕ για το πότε θα απαιτηθεί νέα παρέμβαση, υπογράμμισε ότι «λαμβάνουμε το θέμα πολύ σοβαρά και είμαστε έτοιμοι να δράσουμε όταν και εφόσον χρειαστεί».

«Πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας και, εάν αυτή είναι πράγματι μια μακροχρόνια κρίση όπως εκτιμώ, τότε θα χρειαστούμε αυτά τα εργαλεία και σε μεταγενέστερο στάδιο», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «η παρέμβαση πρέπει να γίνει τη σωστή στιγμή και να είναι αναλογική». Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή στη νομοθεσία της ΕΕ εντός του έτους για τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, σημειώνοντας ότι η κάλυψη των αναγκών από τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους είναι αποδεκτή, καθώς λειτουργούν στο πλαίσιο της «ελεύθερης αγοράς».