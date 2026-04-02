Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν εκ νέου σημαντική άνοδο, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, μετά το διάγγελμα προς το έθνος του Ντόναλντ Τραμπ. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, σημείωσε άνοδο από τα 99 στα 106 δολάρια αμέσως μετά την ομιλία, κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε την αύξηση των τιμών στο Ιράν. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η εκτίναξη των τιμών είναι «αποκλειστικά αποτέλεσμα του ιρανικού καθεστώτος που εξαπολύει παράλογες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πετρελαιοφόρων και γειτονικών χωρών που δεν έχουν καμία σχέση με τη σύγκρουση». Παράλληλα, εκτίμησε ότι η άνοδος στις τιμές της ενέργειας θα είναι «βραχυπρόθεσμη».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ανάγκη το πετρέλαιο που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας πως «δεν το χρειαζόμασταν και δεν το χρειαζόμαστε». Τόνισε επίσης ότι οι χώρες που εξαρτώνται από τη μεταφορά πετρελαίου μέσω του συγκεκριμένου θαλάσσιου περάσματος θα πρέπει να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επαναλειτουργία του.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με νέα έκθεση, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απείλησε με διακοπή πώλησης όπλων προς την Ουκρανία, προκειμένου να ασκήσει πίεση στους Ευρωπαίους συμμάχους να συμμετάσχουν στις προσπάθειες επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ. Όπως μετέδωσαν οι Financial Times, η απειλή του Αμερικανού προέδρου συνδέεται με την πρωτοβουλία PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), ένα πρόγραμμα προμηθειών του ΝΑΤΟ, στο οποίο ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα παραχωρούν στην Ουκρανία.

Επικαλούμενη πηγές με γνώση των συζητήσεων, η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος ενδέχεται να διακόψει την προμήθεια, με στόχο να εξαναγκάσει τους συμμάχους να στηρίξουν τις αμερικανικές πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τις ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι δεν συμβάλλουν επαρκώς στις προσπάθειες των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Την ίδια ώρα, μεγάλος αριθμός πετρελαιοφόρων παραμένει ακινητοποιημένος και από τις δύο πλευρές των Στενών του Ορμούζ, καθώς συνεχίζεται ο ουσιαστικός αποκλεισμός του κρίσιμου αυτού θαλάσσιου περάσματος από το Ιράν. Δεδομένα από την πλατφόρμα Vesselfinder καταγράφουν δεκάδες δεξαμενόπλοια να παραμένουν στάσιμα στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν.

Περίπου το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που τα καθιστά ένα από τα πιο κρίσιμα και ευάλωτα σημεία για τη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια, ειδικά υπό το βάρος απειλών και επιθέσεων από το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η λειτουργία τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Παράλληλα, το Ιράν διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να αποκλιμακώσει τη σύγκρουση, εντείνοντας περαιτέρω την αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δήλωσαν ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την «παράδοση του εχθρού και τη μόνιμη μεταμέλειά του».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες. Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού προειδοποίησε για νέες επιθέσεις, επισημαίνοντας ότι επίκεινται «πιο συντριπτικές, ευρύτερες και καταστροφικές ενέργειες».

Η σχετική ανακοίνωση, όπως μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, απευθύνει σαφείς προειδοποιήσεις τόσο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και προς το Ισραήλ, ενισχύοντας το κλίμα έντασης και την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.