Η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας βρέθηκε στο επίκεντρο δηλώσεων του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επιχείρησε να παρουσιάσει την εικόνα των αλλαγών που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Αναφερόμενος στην ενίσχυση του προσωπικού, τη φορολόγηση των εφημεριών και τα διαχρονικά αιτήματα των γιατρών, υποστήριξε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζει τα προβλήματα και τα κενά που παραμένουν στο ΕΣΥ.

Το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα 15% περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2019, έχουν αυξηθεί τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσηλευτές, ανέφερε ο υπουργός, όμως παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της διεύρυνσης των νοσοκομειακών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο καθεστώς φορολόγησης των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ, χαρακτηρίζοντάς το «τη μεγαλύτερη αύξηση εισοδήματος που έχουν δει ποτέ». Όπως είπε, γιατροί που πλήρωναν φόρο 8.000 ή 11.000 ευρώ, πλέον καλούνται να πληρώσουν μερικές εκατοντάδες ή περίπου 1.000 ευρώ αντίστοιχα. «Δεν μπορεί να είμαι ο υπουργός που ικανοποίησε ένα αίτημα 15 ετών και να δέχομαι μόνο επιθέσεις», σχολίασε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε, επίσης, νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για τους νοσηλευτές, οι οποίες θα ανακοινωθούν μετά από διυπουργική σύσκεψη στις 18 Μαΐου.

Ο υπουργός μίλησε για τον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος, όπως είπε, νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία και εξέφρασε την εκτίμηση ότι «θα επιστρέψει γερός», σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αξιόλογες μονάδες αποκατάστασης, κυρίως ιδιωτικές, αλλά όχι πάντα επαρκώς εξειδικευμένες για τόσο βαριά περιστατικά.