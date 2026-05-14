Μια φωτογραφία που ήρθε στο φως φαίνεται να δείχνει αναλυτή της Σαουθάμπτον να παρακολουθεί προπόνηση της Mίντλεσμπρο. την περασμένη Πέμπτη, μόλις 48 ώρες πριν από την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα ημιτελικά των play-offs ανόδου της Championship.

Η εικόνα απεικονίζει έναν νεαρό άνδρα να στέκεται στο προπονητικό κέντρο Rockliffe Park της Μίντλεσμπρο, μισοκρυμμένος πίσω από ένα δέντρο και να κρατά το κινητό του τηλέφωνο ψηλά. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για τον Γουίλιαμ Σολτ, μέλος της ομάδας ανάλυσης του τεχνικού επιτελείου του Εκερτ.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο του φακέλου που ετοιμάζει η Μίντλεσμπρο προς την English Football League (EFL), ζητώντας την αυστηρότερη δυνατή αθλητική τιμωρία για τη Σαουθάμπτον, ακόμη και τον αποκλεισμό της από τα play-offs. Παράλληλα, ο σύλλογος φέρεται να διαθέτει και στοιχεία από πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε από τον φερόμενο ως «κατάσκοπο» σε γειτονικό γκολφ κλαμπ, δίπλα στο Rockliffe.

Η Μίντλεσμπρο συνεχίζει να συγκεντρώνει αποδεικτικό υλικό, ενώ σύμφωνα με πηγές έχει και κατάθεση πρώην στελέχους της Σαουθάμπτον σχετικά με πρακτικές παρακολούθησης αντιπάλων πριν από αγώνες. Για τη νομική της εκπροσώπηση έχει προσλάβει τον γνωστό αθλητικό δικηγόρο Nick De Marco και επιθυμεί η πειθαρχική διαδικασία της EFL να ξεκινήσει πριν από το Σαββατοκύριακο. Ο τελικός των play-offs είναι προγραμματισμένος για τις 23 Μαΐου, με τη Χαλ να έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της.

Λίγο πριν από τη ρεβάνς της Τρίτης, ο διευθύνων σύμβουλος της Σαουθάμπτον, Φιλ Πάρσονς δημοσίευσε επιστολή στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, στην οποία ανέφερε πως η ομάδα «συνεργάζεται πλήρως με την EFL και την πειθαρχική επιτροπή», επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να εξεταστούν σωστά όλα τα δεδομένα και το πλήρες πλαίσιο της υπόθεσης.

Όπως σημείωσε, λόγω της έντασης του αγωνιστικού προγράμματος και του μικρού χρονικού διαστήματος μεταξύ των αγώνων, η Σαουθάμπτον ζήτησε χρόνο ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί με υπευθυνότητα και πληρότητα, τονίζοντας πως δεν πρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα πριν αποσαφηνιστούν όλα τα γεγονότα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ίδιας της EFL, οι ομάδες διαθέτουν προθεσμία 14 ημερών για να απαντήσουν σε σχετικές κατηγορίες. Ωστόσο, η λίγκα επιδιώκει να επιταχύνει τη διαδικασία, ζητώντας από το Independent Disciplinary Panel να συντομεύσει το χρονικό περιθώριο και να ορίσει ακρόαση το συντομότερο δυνατό. Από την πλευρά της, η Σαουθάμπτον επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η έρευνα δεν θα ολοκληρωθεί βιαστικά χωρίς πλήρη διερεύνηση.

Παράλληλα, ο σύλλογος πραγματοποιεί και εσωτερικό έλεγχο για όσα συνέβησαν πριν από τον πρώτο ημιτελικό, αντιμετωπίζοντας τις καταγγελίες με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Ο Σολτ βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο Staplewood την Τετάρτη, αν και είχε ήδη λάβει ολιγοήμερη άδεια μετά την έναρξη της υπόθεσης.

Η ομάδα του Έκερτ εξασφάλισε τελικά την πρόκριση στο Wembley μετά τη νίκη με 2-1 επί της Μίντλεσμπρο το βράδυ της Τρίτης. Ωστόσο, η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο εντός αγωνιστικού χώρου, καθώς το πούλμαν των φιλοξενούμενων υπέστη ζημιές από αντικείμενα που πέταξαν φίλαθλοι της Σαουθάμπτον κατά την άφιξή του στο St Mary’s.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο διαιτητής Andy Madley χρειάστηκε να διακόψει προσωρινά την αναμέτρηση για να συνομιλήσει με τους δύο προπονητές, έπειτα από καταγγελία πως ο παίκτης της Σαουθάμπτον Taylor Harwood-Bellis έκανε αναφορά στο πρόβλημα ομιλίας του αμυντικού της Μίντλεσμπρο Luke Ayling. Για το συγκεκριμένο περιστατικό δεν θα υπάρξει περαιτέρω πειθαρχική ενέργεια.