Μία νέα θεωρία γύρω από έναν από τους πιο αινιγματικούς Παπύρους της Νεκράς Θάλασσας φέρνει ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο ταραγμένες περιόδους της αρχαίας εβραϊκής ιστορίας. Ο λεγόμενος Χάλκινος Πάπυρος, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Παπύρους της Νεκράς Θάλασσας που είχαν γραφτεί σε περγαμηνή ή πάπυρο και περιείχαν βιβλικά κείμενα και θρησκευτικά συγγράμματα, ήταν χαραγμένος πάνω σε μεταλλικά φύλλα και φαίνεται πως είχε σχεδιαστεί ώστε να παραμείνει σφραγισμένος για πάντα.

Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν πως ο παράξενος αυτός μεταλλικός πάπυρος ίσως κατέγραφε ιερό πλούτο που συνδεόταν με μία ιερατική αίρεση, η οποία θεωρούσε ότι ζούσε στις βιβλικές «Έσχατες Ημέρες» πριν από μία αποκαλυπτική μάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό. Αρχαιολόγοι και βιβλικοί μελετητές έχουν διατυπώσει τη θεωρία ότι ο πάπυρος φαίνεται να περιγράφει κρυμμένα αποθέματα χρυσού και ασημιού διάσπαρτα στην αρχαία Αγία Γη.

Τα αινιγματικά αποσπάσματα του παπύρου περιγράφουν κρυμμένους θησαυρούς με ασαφείς οδηγίες, κάνοντας αναφορές σε τάφους, δεξαμενές νερού, σκάλες και θαμμένα δοχεία γεμάτα χρυσό, όπως αναφέρει η Daily Mail. Παρά τις δεκαετίες αναζητήσεων και εικασιών, κανένας από τους θησαυρούς που αναφέρονται στον πάπυρο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Τώρα, ο αρχαιολόγος Σιμόν Γκίμπσον από το πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Σάρλοτ υποστηρίζει ότι το μυστηριώδες αυτό εύρημα ίσως να μην ήταν ποτέ χάρτης θησαυρού, αλλά ένα μυστικό αρχείο που συνδεόταν με την εξέγερση του Μπαρ Κοχμπά, τη βίαιη εβραϊκή επανάσταση εναντίον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με τον Γκίμπσον, τα πολύτιμα αντικείμενα που καταγράφονται στον πάπυρο μπορεί να αποτελούσαν χρήματα ή προσφορές που συγκεντρώθηκαν κρυφά για τη στήριξη της εξέγερσης, η οποία ξέσπασε μεταξύ 132 και 136 μ.Χ.

Ο Γκίμπσον δημοσίευσε τον Μάρτιο μία νέα ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι ο Χάλκινος Πάπυρος ίσως διατηρεί αποδείξεις πλούτου που συγκεντρώθηκε μυστικά κατά τη διάρκεια μιας εξέγερσης, την οποία πολλοί Εβραίοι πίστευαν ότι θα οδηγούσε σε μία τελική θεϊκή σύγκρουση με τη Ρώμη.

Ο Χάλκινος Πάπυρος ανακαλύφθηκε το 1952 μέσα στο Σπήλαιο 3Q κοντά στον αρχαίο οικισμό του Κουμράν, που βρίσκεται πάνω από τη Νεκρά Θάλασσα. Οι ερευνητές αντιλήφθηκαν αμέσως ότι επρόκειτο για κάτι εντελώς διαφορετικό από οποιονδήποτε άλλο Πάπυρο της Νεκράς Θάλασσας είχε βρεθεί έως τότε.

Ενώ η υπόλοιπη συλλογή περιείχε βιβλικά χειρόγραφα, θρησκευτικά σχόλια και αποκαλυπτικά κείμενα, ο Χάλκινος Πάπυρος έμοιαζε να περιλαμβάνει μόνο μία παράξενη καταγραφή πολύτιμων αντικειμένων κρυμμένων σε άγνωστες τοποθεσίες. Μία από τις καταγραφές, όπως αποδόθηκε από τον μεταφραστή Γιόζεφ Ταντέους Μίλικ, αναφέρει: «Στο Χορέμπεχ, που βρίσκεται στην κοιλάδα του Αχόρ κάτω από τα σκαλιά που οδηγούν προς την ανατολή, (σκάψτε) σαράντα πήχεις: ένα κιβώτιο γεμάτο χρήματα, το συνολικό βάρος των οποίων είναι δεκαεπτά τάλαντα».

Μία άλλη αναφορά σημειώνει: «Στο ταφικό μνημείο του Μπεν Ράμπα, της Μπεΐτ Σαλισά: 100 ράβδοι χρυσού». Συνολικά, ο πάπυρος περιλαμβάνει 64 τέτοιες καταγραφές, πολλές από τις οποίες είναι ασαφείς και αδύνατο να επαληθευτούν.

Για δεκαετίες, οι μελετητές διαφωνούσαν σχετικά με το αν το έγγραφο περιέγραφε έναν πραγματικό θησαυρό που είχε κρυφτεί πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του Δεύτερου Ναού από τους Ρωμαίους το 70 μ.Χ. ή αν το κείμενο ήταν συμβολικό, φανταστικό ή τελετουργικό. Ορισμένοι ερευνητές πίστευαν ακόμη ότι ο πάπυρος ίσως αναφερόταν σε χαμένους θησαυρούς του Ναού που διέφυγαν από τη ρωμαϊκή λεηλασία.

Οι Ρωμαίοι είχαν μεταφέρει ιερά αντικείμενα από τον Ναό, ανάμεσά τους και τη Μενορά, η οποία αργότερα αποτυπώθηκε στην Αψίδα του Τίτου στη Ρώμη. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Haaretz, ο Γκίμπσον υποστηρίζει ότι η θεωρία πως ο πάπυρος περιέχει θησαυρούς του Ναού ίσως δεν ευσταθεί πλήρως. Όπως επεσήμανε, εάν οι Εβραίοι είχαν καταφέρει να κρύψουν τα πλούτη του Ναού πριν από τη ρωμαϊκή εισβολή, θα ήταν περίεργο το γεγονός ότι η διάσημη Μενορά κατέληξε τελικά στα χέρια των Ρωμαίων.

Αντίθετα, ο Γκίμπσον θεωρεί πλέον ότι ο θησαυρός μπορεί να συνδεόταν με την εξέγερση του Μπαρ Κοχμπά, τη δεύτερη μεγάλη εβραϊκή επανάσταση κατά της Ρώμης, η οποία ξέσπασε δεκαετίες αργότερα, μεταξύ 132 και 136 μ.Χ. Η εξέγερση ηγήθηκε από τον Σίμον Μπαρ Κοχμπά, μία μορφή που ορισμένοι Εβραίοι θεωρούσαν πιθανό μεσσιανικό λυτρωτή, ο οποίος θα νικούσε τη Ρώμη και θα αποκαθιστούσε την εβραϊκή κυριαρχία στην Ιερουσαλήμ.

Ο Μπαρ Κοχμπά ηγήθηκε της τρίτης μεγάλης εξέγερσης κατά της Ρώμης, η οποία ξεκίνησε ως αντίδραση στους περιορισμούς του αυτοκράτορα Αδριανού και στα σχέδιά του να οικοδομήσει τη ρωμαϊκή αποικία Αιλία Καπιτωλίνα πάνω στα ερείπια της Ιερουσαλήμ. Η εξέγερση κατέληξε σε καταστροφή, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να φέρονται νεκροί και τις εβραϊκές κοινότητες της περιοχής να έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές.

Η βίαιη εκείνη περίοδος έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με αποκαλυπτικές αντιλήψεις και προσδοκίες θεϊκής παρέμβασης, γεγονός που οδηγεί ορισμένους ειδικούς να βλέπουν έμμεσες συνδέσεις ανάμεσα στον Χάλκινο Πάπυρο και τις αντιλήψεις περί «Τέλους των Ημερών» που κυκλοφορούσαν τότε. Το άρθρο που παρουσίαζε τη θεωρία του Γκίμπσον είχε μάλιστα τον τίτλο: «Αυτός ο καταραμένος θησαυρός ξανά: Ο μυστηριώδης Χάλκινος Πάπυρος και το Τέλος των Ημερών».

Ο ειδικός στην αρχαία ιουδαϊκή ιστορία Γιονάταν Άντλερ από το πανεπιστήμιο Άριελ δήλωσε στη Haaretz ότι η υπόθεση του Γκίμπσον είναι «ενδιαφέρουσα», σημειώνοντας ότι αινιγματικά ευρήματα όπως ο Χάλκινος Πάπυρος ωθούν τους μελετητές να σκέφτονται «έξω από τα συνηθισμένα πλαίσια». Όπως πρόσθεσε: «Ακόμη κι αν εξακολουθούμε να μην έχουμε ένα “αδιαμφισβήτητο στοιχείο”, τέτοιου είδους νέες και καλά τεκμηριωμένες υποθέσεις είναι αυτές που προωθούν την έρευνα».

Ο Γκίμπσον και η συνεργάτιδά του Τζόαν Τέιλορ επέστρεψαν πρόσφατα στο Σπήλαιο 3Q και επανεξέτασαν αρχειακά στοιχεία από την αρχική ανασκαφή του 1952. Σύμφωνα με τον Γκίμπσον, η ομάδα κατάφερε να εντοπίσει το ακριβές σημείο μέσα στο σπήλαιο όπου είχε κρυφτεί αρχικά ο Χάλκινος Πάπυρος.

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια παραμένει ο λόγος για τον οποίο ο πάπυρος χαράχθηκε πάνω σε χαλκό. Επειδή το μέταλλο θα έσπαγε αν ξετυλιγόταν επανειλημμένα, ο Γκίμπσον πιστεύει ότι το έγγραφο δεν προοριζόταν για συνηθισμένη ανάγνωση και πιθανόν είχε σχεδιαστεί ως ένα μόνιμο κρυφό αρχείο, προορισμένο μόνο για επιλεγμένα άτομα.

Περισσότερες από επτά δεκαετίες μετά την ανακάλυψή του, ο Χάλκινος Πάπυρος εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαιολογίας, ένα παράξενο μεταλλικό έγγραφο που αφήνει υπονοούμενα για κρυμμένους θησαυρούς, εξεγέρσεις και τις τελευταίες ημέρες της αρχαίας Ιουδαίας.