Η Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διάθεσης νέων μετοχών μέσω Συνδυασμένης Προσφοράς, η οποία περιλάμβανε Ελληνική Δημόσια Προσφορά και Διεθνή Προσφορά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, διατέθηκαν συνολικά 150.000.000 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, με την τελική τιμή διάθεσης να καθορίζεται στο €1,00 ανά μετοχή.

Η τιμή διάθεσης ήταν ίδια τόσο για τη Διεθνή Προσφορά όσο και για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, γεγονός που διαμορφώνει τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια στα €150 εκατ. Η εταιρεία σημειώνει ότι η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκφράστηκε από τους επενδυτές υπερκάλυψε τις νέες μετοχές που τελικώς προσφέρθηκαν.

Η Trastor αναμένει ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα επιτύχει διασπορά τουλάχιστον 15% των κοινών μετοχών της. Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής των νέων μετοχών ανά κατηγορία επενδυτών αναμένεται να ανακοινωθούν στις 15 Μαΐου 2026.