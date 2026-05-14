Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις χώρες μέλη της BRICS να καταδικάσουν τις παραβιάσεις, όπως τις χαρακτήρισε, του διεθνούς δικαίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της «παράνομης επίθεσής τους εναντίον του Ιράν», σύμφωνα με δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Telegram.

Ο Αραγτσί επέκρινε την Ουάσινγκτον, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο «παράνομο επεκτατισμό», και σημείωσε ότι το Ιράν εξακολουθεί να είναι ανοιχτό στη διπλωματία ενώ παραμένει έτοιμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του «με όλα τα διαθέσιμα μέσα».

«Ως εκ τούτου το Ιράν καλεί τα κράτη μέλη της BRICS και όλα τα υπεύθυνα μέλη της διεθνούς κοινότητας να καταδικάσουν ευθέως τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», σημείωσε.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, ο οποίος έφτασε χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο Νέο Δελχί, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής πρεσβείας στην Ινδία, ζήτησε επίσης από τις χώρες του συνασπισμού αυτού να αποτρέψουν την πολιτικοποίηση των διεθνών θεσμών και σημείωσε ότι «η εσφαλμένη αίσθηση υπεροχής και ασυλίας πρέπει να συντριβεί από όλους μας».

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της ομάδας BRICS, μεταξύ των οποίων βρίσκονται το Ιράν και η Ρωσία, συναντώνται από σήμερα για δύο ημέρες στην Ινδία για συνομιλίες που αναμένεται να επικεντρωθούν στη Μέση Ανατολή και στην κρίση ενέργειας.

Από τη δική μας σκοπιά, το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό σε όλα τα εμπορικά πλοία, αλλά πρέπει να συνεργάζονται με τις ναυτικές μας δυνάμεις, σημείωσε εξάλλου ο Αραγτσί.

Η διατάραξη της ναυσιπλοΐας με τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ προκάλεσε άνοδο στις τιμές του φυσικού αερίου και των καυσίμων, θέτοντας υπό πίεση τις οικονομίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας, ιδίως αυτή της Ινδίας, σύμφωνα με το AFP.

Η χώρα αυτή ασκεί φέτος την προεδρία της BRICS, ενός συνασπισμού 10 κρατών μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το Ιράν ή ακόμη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δύο χώρες που βρέθηκαν στην αντίθετη πλευρά κατά τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Ινδία κρίνει τις ασφαλείς, ανεμπόδιστες θαλάσσιες ροές ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομική ευημερία

Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανγιάμ Τζαϊσανκάρ σημείωσε σήμερα κατά την έναρξη της διήμερης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της BRICS στο Νέο Δελχί ότι οι ανεμπόδιστες θαλάσσιες ροές μέσω διεθνών υδάτων, συμπεριλαμβανομένου του Στενού του Ορμούζ, έχουν ζωτική σημασία για την παγκόσμια οικονομική ευημερία.

«Η σύγκρουση στη Δυτική Ασία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής», τόνισε ο Τζαϊσανκάρ, αναφερόμενος στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο στο Ιράν.

«Οι ασφαλείς και ανεμπόδιστες θαλάσσιες ροές μέσω διεθνών υδάτινων οδών, συμπεριλαμβανομένου του Στενού του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας, παραμένουν ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομική ευημερία», σημείωσε.

Ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του ντε φάκτο κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ, έχει χαρακτηριστεί μια από τις μεγαλύτερες διαταραχές στις αγορές ενέργειας στην ιστορία.

Η διαταραχή αυτή έχει στραγγαλίσει την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων και έχει προκαλέσει άνοδο στις τιμές ενέργειας, πυροδοτώντας φόβους για έναν συνεχώς διογκούμενο πληθωρισμό και μια παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Η ομάδα BRICS, που ιδρύθηκε το 2009 από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα, διευρύνθηκε περιλαμβάνοντας τη Νότια Αφρική το 2011. Η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, η Ινδονησία, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εντάχθηκαν σε αυτήν πιο πρόσφατα.

Στη διήμερη σύνοδο στο Νέο Δελχί συμμετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικών των περισσότερων χωρών μελών της ομάδας αυτής, μεταξύ των οποίων ο Αραγτσί και ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ Χαλίφα Σαχίν Αλ Μάραρ.

Ο πόλεμος κατέστησε δυσκολότερο για την ομάδα να επιτύχει συναίνεση για μια κοινή ανακοίνωση, πράγμα που αντανακλά τις διαφορές ανάμεσα στο Ιράν και τα ΗΑΕ, που βρίσκονται στις αντίπαλες πλευρές της σύγκρουσης.

Ο Τζαϊσανκάρ σημείωσε επίσης ότι η ομάδα BRICS θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα της «αυξανόμενης προσφυγής σε μονομερή εξαναγκαστικά μέτρα και κυρώσεις που είναι ασύμβατα με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ».

«Μέτρα αυτού του είδους επηρεάζουν δυσανάλογα αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτά τα αδικαιολόγητα μέτρα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον διάλογο, ούτε η πίεση μπορεί να αντικαταστήσει τη διπλωματία», πρόσθεσε ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών.

Οι αναδυόμενες οικονομίες, συνέχισε, αναμένουν από την BRICS να διαδραματίσει έναν εποικοδομητικό και σταθεροποιητικό ρόλο.

«Παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος»

Στην ημερήσια διάταξη της διήμερης αυτής συνόδου βρίσκονται «παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών Ραντχίρ Τζαϊσουάλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος μετέχει στη σύνοδο, συναντήθηκε χθες, Τετάρτη, το βράδυ με τον Ινδό ομόλογό του για να συζητήσουν για το «εμπόριο και τις επενδύσεις, για την ενέργεια», αλλά και για «παγκόσμια και πολυμερή ζητήματα», σύμφωνα με την ινδική κυβέρνηση.

«Η πολιτική μας συνεργασία καθίσταται ακόμη πιο πολύτιμη σε ένα αβέβαιο και ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον», υπογράμμισε.