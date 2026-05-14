Ο Κώστας Καραπαπάς προχώρησε σε αναρτήσεις στα social media με σαφή διάθεση… πειράγματος, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του Εργκίν Αταμάν από το Final Four της EuroLeague.

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού σχολίασε με τον δικό του τρόπο το «αντίο» του αιώνιου αντιπάλου από τη διοργάνωση, έπειτα από την ήττα από τη Βαλένθια, αλλά και την απουσία του από το Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα το διάστημα 22-24 Μαΐου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε φυσικά και στο γεγονός ότι το τουρνουά θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, δηλαδή στην έδρα του «τριφυλλιού», κάτι που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αφορμή για το σχετικό πικάρισμα.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή (22/5, 18:00) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό, ενώ αργότερα στις 21:00 η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με τη Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ για το δεύτερο εισιτήριο του μεγάλου τελικού.