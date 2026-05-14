Την εμβληματική εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision του 2005, με το τραγούδι «My Number One», αναβίωσε διαγωνιζόμενος στο «Your Face Sounds Familiar» της Κροατίας.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media, ο ηθοποιός Νταλιμπόρ Πέτκο εμφανίζεται μεταμορφωμένος στην Ελληνίδα τραγουδίστρια, σε μια εμφάνιση εμπνευσμένη από το κλίμα των ημερών λόγω Eurovision.

Ο παίκτης φόρεσε ένα μίνι φόρεμα παρόμοιο με εκείνο που είχε επιλέξει η Παπαρίζου στη σκηνή του Κιέβου, όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα και χάρισε στη χώρα την πρώτη της νίκη στον διαγωνισμό. Στην εμφάνιση υπήρχαν επίσης αναφορές στη χαρακτηριστική λύρα της εμφάνισης, αλλά και στους χορευτές που είχαν πλαισιώσει τότε την τραγουδίστρια.

