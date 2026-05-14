Ο Έρικ ΜακΚάλουμ θα ήθελε να δει τον Ολυμπιακό να κατακτά τη EuroLeague, όμως όπως παραδέχεται, ο μεγαλύτερός του προβληματισμός αφορά όσα θα ακολουθήσουν μετά.

Ο ημιτελικός των «ερυθρόλευκων» απέναντι στην Fenerbahçe Beko ανοίγει το πρόγραμμα του Final Four της Αθήνας, με τη EuroLeague να ορίζει επίσημα τη διεξαγωγή του την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ημιτελικού ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια.

Ο Έρικ ΜακΚάλουμ, πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε, μίλησε στο «EuroInsiders» για την παρουσία του Ολυμπιακού στο Final Four, εκφράζοντας την εκτίμησή του για το μπάσκετ που παίζει η ομάδα, τονίζοντας ωστόσο ότι διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με ζητήματα ασφαλείας και τη συνολική διαχείριση της επόμενης ημέρας σε περίπτωση κατάκτησης του τίτλου. «Ω, θεέ μου. Ελπίζω να έχουν την Εθνοφρουρά, την ομάδα SWAT, τα πάντα.

Υπάρχει λόγος που στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν στους οπαδούς διαφορετικών ομάδων να βρίσκονται στο ίδιο γήπεδο, σωστά; Οπότε όταν είσαι στην έδρα του Παναθηναϊκού, είναι βασικά μόνο οπαδοί του Παναθηναϊκού. Όταν είσαι στον Ολυμπιακό, είναι μόνο οπαδοί του Ολυμπιακού. Θα πρέπει να έχουν πολλή προετοιμασία, ετοιμότητα και αυτοί οι αστυνομικοί θα πρέπει να ζητήσουν κάποιες υπερωρίες, θα αξίζουν ακόμα περισσότερα χρήματα γιατί θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή κάθε ώρα. Θα πρέπει να παρακολουθούν τα πάντα».