Ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των ιστορικών συνομιλιών τους την Πέμπτη, αναφέροντας ότι οι σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε «εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο», εάν ο Τραμπ αγνοήσει τα αιτήματα της Κίνας σχετικά με την Ταϊβάν.

Αφού οι δύο ηγέτες χαιρέτησαν ο ένας τον άλλον με χαμόγελα στην τελετή υποδοχής, ο Σι κατέστησε σαφές ότι θα ασκήσει πίεση στον Τραμπ σχετικά με την Ταϊβάν, τη δημοκρατική νησιωτική χώρα που το Πεκίνο θεωρεί έδαφός του και το οποίο θα καταληφθεί με τη βία, αν τελικά το αποφασίσουν οι Κινέζοι ηγέτες. Η Ταϊβάν βασίζεται στην πολιτική και στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ για να αποτρέψει αυτή την απειλή και τα αυστηρά σχόλια του Σι υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να παροτρύνει τον Τραμπ να επιβραδύνει ή να μειώσει τις αμερικανικές πωλήσεις όπλων προς την Ταϊβάν, όπως σημειώνουν σε ανάλυσή τους οι New York Times.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με μια επίσημη περίληψη των παρατηρήσεών του προς τον Τραμπ που δημοσιεύτηκε από το Xinhua, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας. «Αν οι ανησυχίες της Κίνας σχετικά με την Ταϊβάν τύχουν σωστού χειρισμού», πρόσθεσε, «οι σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να παραμείνουν σταθερές».

«Όμως αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή ακόμα και θα έρθουν σε σύγκρουση, θέτοντας ολόκληρη τη σχέση ΗΠΑ-Κίνας σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση», δήλωσε ο Σι.

Η αρχική περίληψη από την Κίνα των δηλώσεων του Σι δεν ανέφερε αν ο ίδιος ή οι αξιωματούχοι του έθεσαν άμεσα το θέμα των αμερικανικών στρατιωτικών πωλήσεων προς την Ταϊβάν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον Τραμπ. Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκρίνει πώληση όπλων αξίας περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ταϊβάν, αφού είχε ήδη εγκρίνει πώληση ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη του περασμένου έτους. Την περασμένη εβδομάδα, το νομοθετικό σώμα της Ταϊβάν ενέκρινε ειδική χρηματοδότηση ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά πυραύλων και άλλων όπλων από τις ΗΠΑ.

Ο Σι είχε προειδοποιήσει τον Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία τον Φεβρουάριο ότι θα πρέπει να χειριστεί τις πωλήσεις όπλων προς την Ταϊβάν με «εξαιρετική προσοχή». Η κυβέρνηση του Τραμπ έχει αναβάλει την έγκριση της τελευταίας πώλησης όπλων για να αποφύγει να ενοχλήσει τον Σι πριν από τη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι των ΗΠΑ νωρίτερα φέτος.

Από το 1979, η Ταϊβάν έχει λάβει αμερικανικά όπλα αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών F-16, πυραύλων, πολεμικών πλοίων, αρμάτων μάχης, συστημάτων αεροπορικής άμυνας και μονάδων πυροβολικού. Μέρος αυτού του οπλοστασίου έχει παλιώσει.

Εάν ο Τραμπ συζητήσει τις πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν με τον Σι, ενδέχεται να θεωρηθεί ότι παραβιάζει τις «έξι διαβεβαιώσεις» που έδωσε ο πρόεδρος, Ρόναλντ Ρέιγκαν, στην Ταϊβάν το 1982, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης ότι οι ΗΠΑ δεν θα συμβουλεύονταν την Κίνα πριν από την πώληση όπλων στην Ταϊβάν, καταλήγουν οι New York Times.

Πώς πρέπει να ερμηνευτεί η προειδοποίηση της Κίνας σχετικά με την Ταϊβάν;

Σε ανάλυσή του το βρετανικό BBC επισημαίνει ότι, αν και οι εισαγωγικές παρατηρήσεις του Σι προς τον Τραμπ ήταν αρκετά φιλικές, πίσω από κλειστές πόρτες ο Κινέζος ηγέτης έστειλε ένα πιο κατηγορηματικό μήνυμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών για τη συνάντηση, ο Σι είπε στον Τραμπ ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό στις σχέσεις τους και ότι, αν αντιμετωπιστεί «σωστά», θα απολαύσουν σταθερότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπήρχαν «αντιπαραθέσεις και ακόμη και συγκρούσεις, θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο το σύνολο των σχέσεων».

«Η “ανεξαρτησία της Ταϊβάν” και η ειρήνη μεταξύ των δύο πλευρών είναι τόσο ασυμβίβαστες όσο η φωτιά και το νερό», πρόσθεσε η δήλωση, αναφέροντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαχείριση του ζητήματος της Ταϊβάν».

Τέτοιου είδους σχόλια δεν είναι καινούρια: η Κίνα και ο ίδιος ο Σι έχουν εκδώσει παρόμοιες προειδοποιήσεις προς τις ΗΠΑ αμέτρητες φορές στο παρελθόν.

Η κινεζική κυβέρνηση το κατέστησε επίσης σαφές νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ο υπουργός Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι, συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι αυτές οι προειδοποιήσεις επαναλαμβάνονται μήνες, αφότου οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν για τη μεγαλύτερη πώληση όπλων προς την Ταϊβάν.

Ο Σι υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι το ζήτημα της Ταϊβάν αποτελεί την πιο κόκκινη από τις κόκκινες γραμμές και επιθυμεί ο Τραμπ να δώσει προτεραιότητα στη σχέση του με την Κίνα – ειδικά σε μια εποχή που διεξάγουν σκληρές διαπραγματεύσεις για το εμπόριο.