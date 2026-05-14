Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε σήμερα με μεγάλες τιμές στο Πεκίνο τον Ντόναλντ Τραμπ και στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, απευθυνόμενος προς τον Αμερικανό πρόεδρο, έκανε αναφορά στην «παγίδα του Θουκυδίδη».

Πρόκειται για έναν πολιτικό όρο που έγινε γνωστός από τον Αμερικανό μελετητή, Γκράχαμ Άλισον, και έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Αναφερόμενος στον αρχαίο Έλληνα ιστορικό Θουκυδίδη, ο οποίος έγραψε για τον πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, ο όρος περιγράφει μια κατάσταση όπου μια κυρίαρχη δύναμη ανησυχεί για την άνοδο μιας ανερχόμενης δύναμης, οδηγώντας σε αντιπαλότητα και τελικά σε σύγκρουση.

Τα τελευταία χρόνια η κινεζική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει αυτή την αναλογία, με τον ίδιο τον Σι να την επικαλείται όταν προτρέπει στη συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Έτσι, όταν ο Σι είπε σήμερα στον Τραμπ να «αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη», ουσιαστικά καλούσε τον Αμερικανό ηγέτη να μην φοβάται την άνοδο της Κίνας, αλλά αντίθετα, όπως είπε αργότερα, να γίνουν «εταίροι και όχι αντίπαλοι», σημειώνει το βρετανικό BBC.

Την αναφορά αυτή του Σι σχολιάζει και το επίσης βρετανικό Sky News, σημειώνοντας: Ο Σι έκανε το σχόλιο εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα μπορούσαν να αποφύγουν τη σύγκρουση, λέγοντας ότι η ιστορία και ο κόσμος αναρωτιούνται «αν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν την “παγίδα του Θουκυδίδη”».

Ο όρος αυτός είναι δημοφιλής στην εξωτερική πολιτική και αναφέρεται στην ιδέα ότι όταν μια νέα δύναμη αναδύεται, δημιουργεί φυσικά ένταση – και την απειλή σύγκρουσης – με μια υπάρχουσα δύναμη.

Συχνά, σύμφωνα με την κοινή αντίληψη, όταν μια νέα δύναμη αναδύεται στη σκιά μιας ήδη υπάρχουσας, το αποτέλεσμα είναι ο πόλεμος.

Αυτό προέρχεται από την περιγραφή του Θουκυδίδη για τον καταστροφικό Πελοποννησιακό Πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, στην οποία παρατήρησε ότι ήταν η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή η άνοδος προκάλεσε στη Σπάρτη που έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο.

«Θα μπορούσε όμως αυτή η αναφορά να αποτελεί έμμεση κριτική προς τον Τραμπ και τις ΗΠΑ; Υπονοώντας ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποδεχτούν την αντικατάστασή τους από την Κίνα ως κύρια δύναμη», καταλήγει το Sky News.