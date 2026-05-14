Η εκτόξευση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια δεν έφερε μόνο αυξημένα έσοδα για τους ιδιοκτήτες, αλλά και περισσότερα απλήρωτα μισθώματα. Ενοικιαστές, οι οποίοι ενώ αρχικά δέχθηκαν και συμφώνησαν με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας ή της επαγγελματικής στέγης την αύξηση του ενοικίου, στη συνέχεια σταμάτησαν να καταβάλλουν τα μισθώματα, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες όχι μόνο να μην εισπράττουν τα ποσά που αναγράφονται στα μισθωτήρια συμβόλαια, αλλά και να κινδυνεύουν να πληρώσουν φόρο έως και 45% για ανύπαρκτα εισοδήματα.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι πάνω από 15 εκατ. ευρώ χάθηκαν το 2024 από τις τσέπες 4.500 ιδιοκτητών ακινήτων λόγω ανείσπρακτων ενοικίων.

Το έντυπο Ε411

Οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια το 2025, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη τη δήλωσή τους, θα πρέπει να «τρέξουν» τις διαδικασίες για να αποφύγουν τη φορολογική παγίδα και την πληρωμή φόρου 15% έως 45% για εισοδήματα που δεν έχουν εισπράξει.

Οι κινήσεις

Συγκεκριμένα, πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, και έως τις 15 Ιουλίου 2026, οι φορολογούμενοι θα πρέπει:

1. Να έχουν εκδώσει εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

2. Να υποβάλουν στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, «Τα Αιτήματά μου», τη δήλωση για τα ανείσπρακτα ενοίκια και τα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβληθούν:

Το έντυπο Ε411. Για κάθε μισθωτή, ακίνητο και αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης ανείσπρακτων μισθωμάτων αποβιώσαντος ιδιοκτήτη από κληρονόμο αυτού για χρονικό διάστημα που ο αποβιώσας ήταν εν ζωή, στα στοιχεία ιδιοκτήτη συμπληρώνονται τα στοιχεία του αποβιώσαντος. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η ψηφιακή υποβολή, τότε η δήλωση θα υποβληθεί έντυπα είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier ή αυτοπροσώπως.

Τη δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή διαταγή πληρωμής ή απόδοσης χρήσης μισθίου ή ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων (και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής).

Για πτωχευμένο μισθωτή, πίνακα αναγγελίας χρεών με την απαίτηση του εκμισθωτή.

Υπεύθυνη δήλωση ότι για το διάστημα από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση δεν έχουν εισπραχθεί τα μισθώματα και την έκθεση αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή.

Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.