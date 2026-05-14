Η κινηματογραφική εβδομάδα που μόλις ξεκινάει φέρνει μαζί της μπόλικες ταινίες – νέες κυκλοφορίες, αλλά κι επανεκδόσεις, όπως το θρυλικό «Top Gun» με τον Τομ Κρουζ. Με αφορμή τον εορτασμό της 40ης επετείου της εμβληματικής ταινίας του 1986, ετοιμαστείτε να ξαναζήσετε την ταινία στη μεγάλη οθόνη με μια ειδική κινηματογραφική εκδήλωση διάρκειας μόνο μιας εβδομάδας που ξεκινάει σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου και της οποίας η επανακυκλοφορία θα συνδυαστεί με το «Top Gun: Maverick».

Στις πρεμιέρες των νέων ταινιών από την άλλη, ξεχωρίζουν η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Γκάι Ρίτσι, με τη «Γκρίζα Ζώνη» και πρωταγωνιστικός δίδυμο τους Τζέικ Τζίλενχαλ, Έιζα Γκονζάλες και το ντοκιμαντέρ «Iron Maiden: Burning Ambition», που σηματοδοτεί την 50ή επέτειο από την ίδρυση του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος.

Γκρίζα Ζώνη

Σκηνοθεσία: Γκάι Ρίτσι

Σενάριο: Γκάι Ρίτσι

Μουσική: Κρίστοφερ Μπένστεντ

Πρωταγωνιστούν: Τζέικ Τζίλενχαλ, Έιζα Γκονζάλες, Χένρι Κάβιλ, Ρόζαμουντ Πάικ, Κρίστοφερ Χίβγιου, Φίσερ Στίβενς

Διάρκεια: 98 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: TFG

Η υπόθεση

Μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Όταν ένας αδίστακτος και διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων, η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω σε μια αποστολή που για οποιοδήποτε άλλον θα ήταν καταστροφική. Αυτό που ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής, εξαπάτησης και επιβίωσης.

Ανάμεσα σε Τρεις Ζωές

Σκηνοθεσία: Σόφι Χάιντ

Σενάριο: Σόφι Χάιντ, Μάθιου Κόρμακ

Μουσική: Νικ Γουόρντ

Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Οντ Μέισον-Χάιντ, Τζον Λίθγκοου, Κόντι Φερν, Μάγια Τζιν Κάρεϊ, Μπριν Τσάπμαν Πάρις

Διάρκεια: 123 λεπτά

Αυστραλία, 2025

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Η Χάνα και το non-binary έφηβο παιδί της, το Φράνσις, επισκέπτονται τον γκέι παππού τους, τον Τζίμπα, στο Άμστερνταμ. Το Φράνσις εκφράζει την επιθυμία να μείνει με τον παππού του για έναν χρόνο, αμφισβητώντας τις γονεϊκές πεποιθήσεις της Χάνα και αναγκάζοντάς την να αντιμετωπίσει ζητήματα του παρελθόντος.

Iron Maiden: Burning Ambition

Σκηνοθεσία: Μάλκολμ Βένβιλ

Σενάριο: Ντέιβιντ Τιγκ

Μουσική: Χ. Σκοτ Σαλίνας

Πρωταγωνιστούν: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον, Νίκο ΜακΜπρέιν, Ειντριαν Σμιθ, Ντέιβ Μάρεϊ, Τσακ Ντι

Διάρκεια: 106 λεπτά

Μ. Βρετανία, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Διανύοντας πέντε δεκαετίες, το δυναμικό ντοκιμαντέρ καταγράφει την πορεία του συγκροτήματος από τις παμπ του Ανατολικού Λονδίνου μέχρι τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου. Με αποκλειστικές συνεντεύξεις από τα μέλη των Iron Maiden και τη συμμετοχή προσωπικοτήτων όπως οι Χαβιέ Μπαρδέμ, Λαρς Ούλριχ και Τσακ Ντι, καθώς και ολοκαίνουργιες animated σκηνές με τη θρυλική μασκότ του συγκροτήματος, τον Eddie, η ταινία μας φέρνει κοντά στο αδιαπραγμάτευτο όραμα των Iron Maiden και στην ακλόνητη σχέση τους με την παγκόσμια στρατιά των θαυμαστών τους.

Top Gun

Σκηνοθεσία: Τόνι Σκοτ

Σενάριο: Τζιμ Κας, Τζακ Επς Τζ.

Μουσική: Χάρολντ Φάλτερμάγιερ, Τζόρτζιο Μορόντερ

Πρωταγωνιστούν: Τομ Κρουζ, Κέλι ΜακΓκίλις, Βαλ Κίλμερ, Aντονι Eντουαρντς, Τομ Σκέριτ, Μάικλ Aϊρονσαϊντ, Μεγκ Ράιαν

Διάρκεια: 108 λεπτά

Η.Π.Α., 1986

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Μια ομάδα ελίτ πιλότων του Πολεμικού Ναυτικού, γνωστή ως «Top Gun», που φοιτά στη Σχολή Όπλων Τακτικής, ωθεί τα αεροσκάφη της και ο ένας τον άλλον στα όρια, καθώς ανταγωνίζονται για να αναδειχθούν οι καλύτεροι των καλύτερων. Ο Τομ Κρουζ πρωταγωνιστεί ως Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ στην εμβληματική υπερπαραγωγή του 1986 που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

Top Gun: Maverick

Σκηνοθεσία: Τζόζεφ Κοζίνσκι

Σενάριο: Πίτερ Κρεγκ, Ερεν κρούγκερ, Τζάστιν μαρκς, Κρίστοφερ ΜακΚουάρι, Εριν Γουόρεν Σίνγκερ

Μουσική: Χαρολντ Φαλτερμάγιερ, Χανς Τσίμερ

Πρωταγωνιστούν: Τομ Κρουζ, Τζένιφερ Κόνελι, Βαλ Κίλμερ, Τζον Χαμ, Μάιλς Τέλερ

Διάρκεια: 132 λεπτά

ΗΠΑ, 2022

Διανομή: Odeon

Η υπόθεση

Με πάνω από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από τους καλύτερους ιπτάμενους του Ναυτικού, ο Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ βρίσκεται εκεί όπου ανήκει. Συμμετέχει σε ακραίες αποστολές ως ένας θαρραλέος δοκιμαστικός πιλότος και αποφεύγει μια πιθανή προαγωγή που θα τον επηρέαζε αρνητικά. Καθώς εκπαιδεύει μερικούς αποσπασμένους πτυχιούχους για μια ειδική αποστολή την οποία δεν έχει βιώσει ποτέ κανένας πιλότος, ο Μάβερικ αντιμετωπίζει τον Υπολοχαγό Μπράντλεϊ Μπράντσο (Μάιλς Τέλερ), γιο του μακαρίτη φίλου του Μάβερικ αλλά και τον αξιωματικό παρακολούθησης Υπολοχαγό Νικ Μπράντσο, γνωστούς με τα ψευδώνυμα «Ρούστερ» και «Γκους» αντίστοιχα. Αντιμετωπίζοντας ένα αβέβαιο μέλλον αλλά και τα φαντάσματα του παρελθόντος, ο Μάβερικ βρίσκει τον εαυτό του σε μια πάλη ενάντια στους πιο σκοτεινούς του φόβους, με αποκορύφωμα αυτή την αποστολή που απαιτεί την έσχατη θυσία από εκείνους που θα επιλεχθούν για να τη ζήσουν.

Το Τροχόσπιτο

Σκηνοθεσία: Ζουζάνα Κίρχνεροβα

Σενάριο: Ζουζάνα Κίρχνεροβα, Τόμας Μπόγιαρ, Κριστίνα Μάγιοβα

Μουσική: Έιντ Κιντ, Βιέρα Μαρίνοβα

Πρωταγωνιστούν: Αννα Γκάισλεροβα, Ντάβιντ Βόντστρτσιλ, Γιουλιάνα Ολχόβα, Γιάνα Πλόντκοβα, Μάριο Ρούσο, Τζιαντομένικο Κουπαϊούλο

Διάρκεια: 100 λεπτά

Γλώσσα: Τσέχικα

Τσεχία, 2025

Διανομή: AMA films

Η υπόθεση

Η Έστερ μόλις έκλεισε τα 45 και δεν έχει τίποτα στη ζωή της εκτός από τη φροντίδα του γιου της, του Ντέιβιντ. Ο Ντέιβιντ δεν μπορεί όμως να μιλήσει και χρειάζεται συνεχή προσοχή. Η Έστερ τον αγαπάει βαθιά, αλλά είναι εξαντλημένη από τη ρουτίνα και τη μοναξιά της. Φίλοι στην Ιταλία την προσκαλούν σε μια επίσκεψη, αλλά διαπιστώνουν ότι η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Ντέιβιντ προκαλεί προβλήματα. Τους ζητούν να μείνουν σε ένα τροχόσπιτο στον κήπο. Για την Έστερ, αυτό είναι το τελευταίο χτύπημα. Δεν θέλει να νιώθει πια βάρος. Όταν πέφτει η νύχτα, βάζει μπροστά το τροχόσπιτο και ξεκινά. Κι αυτό το ταξίδι μέλλει να αλλάξει τα πάντα.

Ο Αυτόματος Τηλεφωνητής

Σκηνοθεσία: Φαμπιέν Γκοντέ

Σενάριο: Φαμπιέν Γκοντέ, Κλερ Μπαρέ

Ηθοποιοί: Ντενί Πονταλιντές, Σαλίφ Σισέ, Ορ Ατικά

Γαλλια 2025

Διανομή: Weirdwave

Η υπόθεση

Ο Μπατίστ, ταλαντούχος μίμος, δεν καταφέρνει να ζήσει από την τέχνη του. Μια μέρα τον προσεγγίζει ο Πιερ Σοζέν, γνωστός συγγραφέας που θέλει να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ενοχλείται από τις ασταμάτητες κλήσεις του εκδότη του, της κόρης του και της πρώην συζύγου του. Κυνηγημένος από θαυμαστές, δημοσιογράφους και αδιάκριτους γνωστούς, χρειάζεται ησυχία και ηρεμία για να γράψει απερίσπαστος το πιο φιλόδοξο έργο του, και γι’ αυτό προτείνει στον Μπατίστ να απαντάει σε όλους αντ’ αυτού μιμούμενος τη φωνή του.

Το Τραγούδι της Μικρής Φάλαινας

Σκηνοθεσία: Ρεζά Μεμαρί

Μουσική: Ντάνιελ Μπγιάρνασον

Πρωταγωνιστούν: Φλέμινγκ Στάιν, Φίλιπ Ράινχαϊμερ, Λάουρα Πφίστερ, Φιλίππα Γιάρκε

Με τις φωνές των: Μαριλένα Χατζηνικολαίδη, Βασιλική Σούτη, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Κατερίνα Γκίργκις, Ντίνος Σούτης, Χρήστος Θάνος, Σοφία Καψαμπέλη, Θάνος Λέκκας, Άγγελος Λιάγκος

Διάρκεια: 91 λεπτά

Γλώσσα: Ελληνικά

Γερμανία, 2025

Διανομή: Rosebud .21

Η υπόθεση

Ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγάπτερη φάλαινα, είναι ο γιος του τελευταίου Φαλαινοντορεμή, του μυθικού τραγουδιστή των ωκεανών, η μαγική μελωδία του οποίου κρατούσε κάποτε ασφαλείς τις θάλασσες. Γεμάτος αμφιβολίες για τον εαυτό του, ο Βίνσεντ δυσκολεύεται να πιστέψει ότι μπορεί να σταθεί αντάξιος της κληρονομιάς τους. Όταν όμως ένα τρομακτικό πλάσμα, ο Λεβιάθαν, απελευθερώνεται από ένα λιωμένο παγόβουνο και απειλεί να καταστρέψει κάθε μορφή θαλάσσιας ζωής, η νεαρή φάλαινα αναγκάζεται να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι στα πιο σκοτεινά βάθη των ωκεανών, έχοντας στο πλευρό του τον υπερπροστατευτικό φροντιστή του Γουόλτερ, που δεν τον αφήνει ποτέ μόνο, και τη θαρραλέα, όρκα Ντάρια, που είναι δεινή μαχήτρια του «ορ-καράτε».

Ιερά Οδός, 21 χλμ.

Σκηνοθεσία: Νικολέτα Παράσχη

Σενάριο: Νικολέτα Παράσχη

Μουσική: Σπύρος Αραβοσιτάς

Διάρκεια: 73 λεπτά

Ελλάδα, 2026

Διανομή: Chase the cut

Η υπόθεση

Σε ύφος road movie, το ντοκιμαντέρ ξεδιπλώνει μια προσωπική ματιά της σκηνοθέτιδας πάνω στη σύγχρονη Ιερά Οδό, καθώς την ακολουθούμε σ’ ένα οδοιπορικό από τον Κεραμεικό έως την Ελευσίνα. Για τους αρχαίους Μύστες, η διαδρομή αυτή ήταν μια πορεία τελετουργίας και μύησης που κορυφωνόταν στην αποκαλυπτική εμπειρία των Ελευσινίων Μυστηρίων. Σήμερα είναι ένας αδιάφορος αυτοκινητόδρομος, τον οποίο όλοι προσπερνάμε αλλά σπάνια τον «βλέπουμε». Άραγε υπάρχει ακόμη κάτι «Ιερό» εκτός από το όνομά του;

Για Σένα

Σκηνοθεσία: Αλεσάντρο Αροναντίο

Σενάριο: Αλεσάντρο Αροναντίο, Ιβάνο Φακίν, Ρενάτο Σάννιο

Μουσική: Σάντι Πουλβιρέντι

Πρωταγωνιστούν: Εντοάρντο Λέο, Χαβιέρ Φραντσέσκο Λεόνι, Τερέζα Σαποναντζέλο, Τζόρτζιο Μοντανίνι, Ελεονόρα Τζοβαναρντί, Γκουία Τζέλο, Ντανιέλε Παρίζι

Διάρκεια: 100 λεπτά

Γλώσσα: Ιταλικά

Ιταλία, 2025

Διανομή: Dream Films

Η υπόθεση

Ο Πάολο μόλις έγινε 40 χρονών ανακαλύπτει ότι πάσχει από μια σπάνια μορφή πρώιμου Αλτσχάιμερ. Η ζωή του αλλάζει ξαφνικά, όπως και της οικογένειάς του. Άντι όμως να παραιτηθεί, διαλέγει το γενναίο μονοπάτι, να ζήσει κάθε στιγμή της ζωής του απολαμβάνοντάς την με αγάπη, δύναμη και κουράγιο. Μαζί με το γιο του Ματία και τη γυναίκα του Μικέλα, ο Πάολο επικεντρώνεται στο να δημιουργεί αναμνήσεις και να μαθαίνει πράγματα για τη ζωή στο γιο του, ώστε και αυτός να του τις μεταφέρει όταν η μνήμη του αρχίζει να εξασθενεί.