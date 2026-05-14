Οι αστυνομικές αρχές στη Saône-et-Loire, αγροτική περιοχή της κεντροανατολικής Γαλλίας, προειδοποιούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε δασικές και αγροτικές περιοχές, καθώς άγρια ζώα ενδέχεται αυτή την περίοδο να παρουσιάσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά.

Η προειδοποίηση αφορά κυρίως ελάφια και ζαρκάδια, τα οποία την άνοιξη μπορεί να καταναλώσουν μπουμπούκια, ζυμωμένα φρούτα ή φυτική ύλη σε αποσύνθεση. Σύμφωνα με τη Gendarmerie de Saône-et-Loire, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά τους, κάνοντάς τα ασταθή και απρόβλεπτα.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησαν οι γαλλικές αρχές, ένα ελάφι φαίνεται να γυρίζει συνεχώς γύρω από τον εαυτό του, να πέφτει στο έδαφος και στη συνέχεια να σηκώνεται με ασταθή βήματα, πριν απομακρυνθεί προς το χωράφι.

Η γαλλική χωροφυλακή κάλεσε τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα, να παρατηρούν προσεκτικά το περιβάλλον και να αποφεύγουν απότομους ελιγμούς, καθώς ένα ζώο που κινείται απρόβλεπτα μπορεί να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στη Γαλλία. Κατά καιρούς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις άγριων ζώων που καταναλώνουν φρούτα σε ζύμωση ή άλλες τροφές που περιέχουν αιθανόλη, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν ασυνήθιστη συμπεριφορά. Αν και οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν είναι πάντα εύκολο να αποδειχθεί πως ένα ζώο έχει πράγματι «μεθύσει», η κατανάλωση ζυμωμένων καρπών από ζώα είναι γνωστό φαινόμενο στη φύση.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν κάτω από την ανάρτηση της γαλλικής αστυνομίας ότι παρόμοια περιστατικά παρατηρούνται συχνά αυτή την εποχή, ιδίως σε αγροτικές εκτάσεις και περιοχές με πυκνή βλάστηση. Άλλοι χρήστες, πάντως, εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση του ζώου και για το αν η συμπεριφορά του μπορεί να οφειλόταν και σε άλλους παράγοντες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί τι απέγινε το ελάφι που εμφανίζεται στο βίντεο.