Μήνυμα μέσω ενός στόρι στο Instagram έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τα ξημερώματα της Πέμπτης 14/5 μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final 4 της Euroleague.

Μιλώντας στον γάτο του, Φρι, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ακούγεται να λέει:

«Γαμ…ς μας πήγαν, Φρι, να σου πω όμως κάτι, η πίκρα με πίκρα περνάει και από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε».

Λίγες ώρες πριν, ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί από τη Βαλένθια στα play off της Euroleague, καθώς ηττήθηκε ξανά -με 81-64 αυτή τη φορά- και δεν θα είναι στο Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του.