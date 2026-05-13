Ο Παναθηναϊκός κατάφερε, γιατί με κατόρθωμα έμοιαζε μετά το 0-2, να αποκλειστεί από τη Βαλένθια στα play off της Euroleague, καθώς ηττήθηκε ξανά -με 81-64 αυτή τη φορά- και δεν θα είναι στο Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του.

Οι «πράσινοι» πήγαν στην Ισπανία αποφασισμένοι, όπως έλεγαν, για μάχη, αλλά το γεγονός ότι πέτυχαν τους πρώτους πόντους στο… 5ο λεπτό του αγώνα, δείχνει ότι μάλλον δεν ήταν και τόσο έτοιμοι. Αμυντικά, βέβαια, τα πήγαν πολύ καλά στο πρώτο δεκάλεπτο, επιθετικά όμως ήταν τραγικοί, όπως δείχνει και το 14-10.

Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κατάφερε να προηγηθεί (16-17) για πρώτη φορά, η Βαλένθια όμως απάντησε με σερί 9-0 μετατρέποντας το σκορ σε 25-17 και στη συνέχισε στον ίδιο ρυθμό γράφοντας το 35-18, καθώς έτρεξε επιμέρους σκορ 19-1!

Ο Χέιζ-Ντέιβις, ο μόνος που έδινε κάποιες λύσεις στην επίθεση, σκόραρε για το 35-23 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το τριφύλλι» προσπάθησε να μειώσει στην τρίτη περίοδο. Και το κατάφερε, παρά το γεγονός ότι το σκορ ήταν 43-26 κάποια στιγμή. Με σερί 10-0 ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 43-36 και με τον Τολιόπουλο να βοηθάει τον Χέιζ-Ντέιβις επιθετικά η διαφορά έπεσε και στους 6 πόντους (56-50).

Οι «πράσινοι» είχαν δέκα λεπτά στη διάθεσή τους για να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν τη νίκη και κατ’ επέκταση την πρόκριση για το Final Four, τα χαμένα ριμπάουντ όμως στοίχισαν πολύ, καθώς η Βαλένθια ανανέωνε τις επιθέσεις της, σκόραρε με τρίποντα και ξέφυγε ξανά, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 81-64.

Τα δεκάλεπτα: 14-10, 35-23, 56-50, 81-64