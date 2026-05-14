Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, πως οι δύο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε «σύγκρουση» αν η Ουάσινγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές».

Όμως «αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν», θα μπορούσαν ως και να «εμπλακούν σε σύγκρουση», είπε ο κ. Σι, χρησιμοποιώντας λέξη στη μανδαρινική γλώσσα που πάντως δεν σημαίνει απαραιτήτως ένοπλη σύρραξη.

Νωρίτερα σήμερα, ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές στο Πεκίνο τον Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του ρεπουμπλικάνου στον ασιατικό γίγαντα.

Ο Σι έσφιξε το χέρι του Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, του κέντρου της κρατικής εξουσίας στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Τιενανμέν, στολισμένης με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δυο χωρών.

Κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του, o Κινέζος πρόεδρος δήλωσε «ευτυχής» που υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο, στον οποίο τόνισε ότι οι δυο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», παρ’ όλες τις διαφωνίες τους.

«Η συνεργασία ωφελεί και τα δυο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι, πρέπει να βοηθήσουμε η μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερήσουμε μαζί, χαράσσοντας έτσι νέο δρόμο, της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε αυτή τη νέα εποχή», είπε ο Σι στον Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε «σταυροδρόμι».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στον Σι Τζινπίνγκ «υπέροχο μέλλον» στη σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα, καθώς άρχισε η σύνοδος κορυφής των δυο μεγάλων δυνάμεων.

«Είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας. Είναι τιμή να είμαι φίλος σας, κι η σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα γίνουν καλύτερες παρά ποτέ», είπε ο κ. Τραμπ. «Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον», υπερθεμάτισε ο ρεπουμπλικάνος.