Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αφίχθη στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο, όπου θα έχει διήμερο κύκλο συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Με την άφιξη της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού προέδρου στο κτίριο, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία, ενώ στα σκαλιά τον υποδέχθηκε η αμερικανική αποστολή. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, αλλά και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο Έλον Μασκ.

Η επίσκεψη εγκαινιάζει επίσημες υψηλού επιπέδου επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας παραμένουν τεταμένες, με βασικά ζητήματα το εμπόριο, την τεχνολογία και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου βρίσκονται επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει ευρύτερη πρόσβαση της αμερικανικής βιομηχανίας στην κινεζική αγορά.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται το εμπόριο, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν την παράταση της ετήσιας δασμολογικής εκεχειρίας που είχαν συμφωνήσει τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς και την προοπτική ενίσχυσης των εμπορικών ροών.

Από την πλευρά των ΗΠΑ αναμένεται πίεση για αύξηση των κινεζικών εισαγωγών σε αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, ενώ το Πεκίνο επιδιώκει την αποδυνάμωση των αμερικανικών ερευνών για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κινεζικών εταιρειών, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέους δασμούς.