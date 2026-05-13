Με τον πήχη να έχει τεθεί εκ των πραγμάτων χαμηλά, λόγω της δύσκολης στο παρελθόν σχέσης των ΗΠΑ με την Κίνα, η επικείμενη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών αναμένεται να είναι win-win και για τις δύο πλευρές. Παρά τη σύγκρουση με τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η Κίνα έχει σταθεί δυναμικά στην αγορά και τα κινεζικά προϊόντα που παλαιότερα κατέληγαν στις ΗΠΑ, βρίσκουν πλέον πελάτες στη Νοτιοανατολική Ασία και την Ευρώπη. Η κυριαρχία της Κίνας στις παγκόσμιες εξαγωγές αποτελεί την αντίστροφη όψη του χρόνιου εμπορικού ελλείμματος της Αμερικής και θα είναι ένα δυνατό διαπραγματευτικό χαρτί στις επικείμενες συνομιλίες.

«Ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει μια Κίνα με εμπορικό πλεόνασμα ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, χαρακτηρίζοντας τις παγκόσμιες ανισορροπίες τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία. Έτσι λοιπόν, έπειτα από έναν σκληρό εμπορικό πόλεμο που κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του 2025, ο Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, συμφώνησαν το περασμένο φθινόπωρο σε μια εύθραυστη οικονομική ανακωχή. Ο Λευκός Οίκος, έχοντας διαπιστώσει την αποφασιστικότητα του Σι να αντιδρά δυναμικά στους δασμούς του Τραμπ, επιθυμεί τώρα να διατηρηθεί αυτή η σχετική ηρεμία.

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να είναι το κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα, οι Κινέζοι επιδιώκουν οι συνομιλίες τους να περιλαμβάνουν διαπραγματεύσεις σχετικά με πιθανές κινεζικές αγορές αμερικανικών προϊόντων, όπως εμπορικά αεροσκάφη και σόγια, καθώς και μια πρόταση για κοινό Εμπορικό Συμβούλιο που θα επιβλέπει κυβερνητικά το διμερές εμπόριο. Ο Τραμπ βέβαια δήλωσε λίγο πριν αναχωρήσει ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσινγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Θα έχουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι έχει συμπεριφερθεί μάλλον καλά», απάντησε ο Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον πόλεμο. Αμέσως μετά ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε ότι έχει «πολλά να συζητήσει με το Σι αλλά δεν θα έλεγε ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά» τα θέματα.

Οι δύο πρόεδροι πιθανότατα, λοιπόν, θα συζητήσουν και για τους τρόπους προσαρμογής των δασμών που έχουν φτάσει σε διψήφια ποσοστά και από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με Κινέζους αναλυτές, αφού δυσκολεύτηκαν να αποκωδικοποιήσουν τον αιρετικό Αμερικανό πρόεδρο κατά την πρώτη του θητεία, οι Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν πλέον μάθει να αξιοποιούν την οικονομική τους ισχύ, προειδοποιώντας πρόσφατα Αμερικανούς επιχειρηματίες ότι θα ανταποδίδουν «κάθε φορά» που η Ουάσινγκτον λαμβάνει μέτρα στο εμπόριο ή στις επενδύσεις.

Μέσα σε λίγες ημέρες από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ο Τραμπ επέβαλε επιπλέον δασμούς σε κινεζικά προϊόντα, αρχικά επικαλούμενος τον ρόλο του Πεκίνου στο παγκόσμιο εμπόριο φαιντανύλης και αργότερα στο πλαίσιο των ευρύτερων ανακοινώσεων της «Ημέρας Απελευθέρωσης» που αφορούσαν προϊόντα από τις περισσότερες χώρες.

Η στρατηγική του Τραμπ βασιζόταν στην ιδέα ότι η Κίνα χρειαζόταν περισσότερο τις ΗΠΑ απ’ όσο οι ΗΠΑ χρειάζονταν την Κίνα. Όταν η Κίνα, σχεδόν μόνη μεταξύ των μεγάλων χωρών, ανταπέδωσε στους δασμούς του Τραμπ, περιορίζοντας τις αποστολές σπάνιων γαιών που χρειάζονται οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες και οι εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης, η αμερικανική γραφειοκρατία μάλλον αιφνιδιάστηκε και έσπευσε να επιδιώξει ειρήνη. Κρατάμε βέβαια ότι στην αποστολή μεταβαίνει έχοντας στο πλευρό του μια εντυπωσιακή αποστολή κορυφαίων Αμερικανών επιχειρηματιών, σε μια κίνηση που αναδεικνύει το βάθος, αλλά και την πολυπλοκότητα, των οικονομικών δεσμών ΗΠΑ και Κίνας, ακόμη και εν μέσω εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, στην αποστολή θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ, ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, ο επικεφαλής της BlackRock, Λάρι Φινκ, καθώς και ο CEO της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ. Μαζί τους θα βρεθούν επίσης μερικά από τα πιο ισχυρά ονόματα της αμερικανικής επιχειρηματικής και χρηματοπιστωτικής ελίτ: ο Στίβεν Σβάρτσμαν της Blackstone, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs, ο Μάικλ Μίεμπαχ της Mastercard, ο Ράιαν ΜακΙνέρνεϊ της Visa, ο Κριστιάνο Άμον της Qualcomm και ο Σαντζάι Μεχρότρα της Micron Technology. Στην αποστολή συμμετέχουν ακόμη στελέχη της Meta, της GE Aerospace, της Illumina, της Coherent και της Cargill.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο Τραμπ θέλει μέσω οικονομικών συμφωνιών να πιέσει την Κίνα να διαδραματίσει κομβικό διαμεσολαβητικό ρόλο στο Ιράν.