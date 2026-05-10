Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή πολιτική σκηνή, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, σε μια σύνοδο που θεωρείται καθοριστική για τις παγκόσμιες ισορροπίες.

Η επίσκεψη έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει έντονη πίεση στο εσωτερικό της χώρας του, έπειτα από μια σειρά αμφισβητούμενων χειρισμών και αποτυχιών σε βασικά διεθνή μέτωπα, όπως η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή και η κρίση με το Ιράν.

Σύμφωνα με ανάλυση του The Guardian, ο Τραμπ επιδιώκει μια σημαντική διπλωματική επιτυχία, προκειμένου να ενισχύσει το πολιτικό του προφίλ, σε μια περίοδο όπου η κριτική απέναντί του εντείνεται.

Τα «χαρτιά» της Κίνας και το πιθανό αντάλλαγμα για τη στήριξη

Η συνάντηση αναμένεται να διεξαχθεί σε ένα πολύπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον, με την Κίνα να εμφανίζεται ως ο παράγοντας που κρατά το «κλειδί» σε κρίσιμα ζητήματα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τον Τραμπ να επιδιώκει δεσμεύσεις από το Πεκίνο ότι δεν θα ενισχύσει στρατιωτικά το Ιράν, αλλά και ότι θα συμβάλει στη διατήρηση της σταθερότητας στα Στενά του Ορμούζ – έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους στον κόσμο.

Ωστόσο, η αδύναμη διαπραγματευτική θέση της Ουάσινγκτον ενισχύει τα σενάρια ότι το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει σημαντικά ανταλλάγματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ακόμη και πιθανή χαλάρωση της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ταϊβάν – ένα θέμα με τεράστια γεωπολιτική σημασία.

Η διεθνής πίεση και το νέο γεωπολιτικό τοπίο

Η σημερινή συγκυρία φαίνεται να ευνοεί την Κίνα, η οποία επιχειρεί να παρουσιαστεί ως δύναμη σταθερότητας απέναντι σε μια εικόνα ΗΠΑ που, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, εμφανίζονται ολοένα και πιο απρόβλεπτες.

Την ίδια στιγμή, οι συνέπειες των διεθνών κρίσεων αποτυπώνονται και στην παγκόσμια οικονομία, με την άνοδο στις τιμές ενέργειας και βασικών αγαθών να προκαλεί αναταράξεις, πλήττοντας ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες χώρες.

Για το Πεκίνο, η κατάσταση αποτελεί διπλή πρόκληση: από τη μια ενισχύεται η γεωπολιτική του επιρροή, από την άλλη όμως πλήττεται η οικονομία του από την αστάθεια στο διεθνές εμπόριο και την ενεργειακή αγορά.

Στο βάθος η Ταϊβάν και ο κίνδυνος νέας κρίσης

Πέρα από το Ιράν, ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που πλανώνται πάνω από τη σύνοδο είναι η Ταϊβάν, η οποία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την εξωτερική πολιτική της Κίνας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το Πεκίνο θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την ανάγκη του Τραμπ για διπλωματική στήριξη, προκειμένου να ενισχύσει τη θέση του στο θέμα της επανένωσης με την Ταϊβάν.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένες στο υπάρχον status quo, ωστόσο οι κατά καιρούς αντιφατικές δηλώσεις του Τραμπ δημιουργούν αβεβαιότητα για τη μελλοντική στάση της Ουάσινγκτον.

Η επικείμενη συνάντηση στο Πεκίνο αναμένεται να αποτελέσει ένα κρίσιμο τεστ για τη διπλωματία των ΗΠΑ, αλλά και για τις ισορροπίες ενός κόσμου που αλλάζει.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Αμερικανός πρόεδρος θα καταφέρει να αποσπάσει μια ουσιαστική συμφωνία ή αν, για ακόμη μια φορά, θα βρεθεί αντιμέτωπος με έναν συμβιβασμό που θα ενισχύσει τη θέση των αντιπάλων του στη διεθνή σκηνή.