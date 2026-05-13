Πλούσια μητέρα από την Οκλαχόμα, η οποία καταδικάστηκε για τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ που άφησε νεαρή γυναίκα με μόνιμες βλάβες, αποφυλακίστηκε έπειτα από μόλις 73 ημέρες και, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, φέρεται να είχε προνομιακή μεταχείριση κατά τη σύντομη παραμονή της στη φυλακή, χάρη σε γνωριμίες σε υψηλά κλιμάκια, μεταξύ αυτών και ο κυβερνήτης Κέβιν Στιτ.

Η 43χρονη Σάρα Πόλστον είχε αρχικά καταδικαστεί σε οκτώ χρόνια φυλάκισης, αφού δήλωσε ένοχη τον Οκτώβριο για ένα φρικτό τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό υπό την επήρεια αλκοόλ το 2023. Το τροχαίο άφησε την 20χρονη Μικαέλα Μπορέγκο σε κώμα για δύο μήνες, ενώ όταν ξύπνησε χρειάστηκε να μάθει ξανά να περπατά και να μιλά.

Εξέτισε μόλις το 2,5% της ποινής της – Έκθεση κάνει λόγο για «πολιτική εύνοια»

Η Σάρα Πόλστον οδηγήθηκε στο σωφρονιστικό κέντρο «Dr. Eddie Warrior» τον Δεκέμβριο, όμως τον Φεβρουάριο είχε ήδη αποφυλακιστεί, φορώντας απλώς ηλεκτρονικό βραχιολάκι GPS. Αυτό σημαίνει ότι εξέτισε μόλις το 2,5% της ποινής της, σύμφωνα με έκθεση ενόρκων, η οποία δεν διαπίστωσε ποινικό αδίκημα, αλλά ανέφερε ότι η 43χρονη επωφελήθηκε από «πολιτική εύνοια».

Η εύνοια αυτή φέρεται να προήλθε από τον 52χρονο σύζυγό της, Ροντ, φορολογικό δικηγόρο, ο οποίος σύμφωνα με την έκθεση εκμεταλλεύτηκε τις σχέσεις του με τον τότε διεφθαρμένο σερίφη της κομητείας Κλίβελαντ, Κρις Άμασον, για να εξασφαλίσει προνομιακή μεταχείριση για τη σύζυγό του, ενώ φέρεται επίσης να άσκησε πίεση στον παλιό συμμαθητή του από το λύκειο και αδελφό του στην ίδια φοιτητική αδελφότητα, τον κυβερνήτη Στιτ, σύμφωνα με την έκθεση της 7ης Μαΐου.

Οι φερόμενες παρασκηνιακές κινήσεις άρχισαν μέσα σε λίγες ημέρες από την καταδίκη της συζύγου του, με τον Ροντ να της λέει ότι είχε καταφέρει να τη βάλει σε φυλακή με πληρότητα 99%, ώστε να είναι ευκολότερο να «δικαιολογηθεί η πρόωρη απομάκρυνσή σου, επειδή απλώς δεν έχουν χώρο», σύμφωνα με την έκθεση.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες του ζευγαριού όσο εκείνη βρισκόταν στη φυλακή περιείχαν επίσης αναφορές σε «φίλο μας» που «δεν ήταν χαρούμενος που η εισαγγελέας δεν άλλαξε τη θέση της» σχετικά με την ποινή, καθώς και συζητήσεις για κάποιον με το όνομα «Κέβιν», το μικρό όνομα του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη, και για το συμβούλιο αποφυλακίσεων.

«Γι’ αυτό ανησυχώ για το πόσο γρήγορα μπορώ να σε βγάλω από εκεί. Θα προσπαθήσω να μην παρακαλέσω τον Κέβιν, να μην τον ενοχλήσω», είπε ο Ροντ σε μία από τις κλήσεις, σύμφωνα με το News4 KFOR. «Πρέπει να ελέγξει αν έχει, αν αυτοί [το Συμβούλιο Αποφυλακίσεων] υπηρετούν, εντός εισαγωγικών, κατά την κρίση του».

Μόλις καταδικάστηκε η Σάρα Πόλστον, η μεταφορά της μέσα στο σύστημα έγινε με ταχύτητα-ρεκόρ, καθώς έφτασε στην τελική φυλακή της μέσα σε λίγες ημέρες, αντί για τις εβδομάδες που οι περισσότεροι κρατούμενοι παραμένουν σε κρατητήρια κομητειών πριν μεταφερθούν.

Η σύντομη παραμονή της στη φυλακή, σύμφωνα με την έκθεση, κάθε άλλο παρά σκληρή ήταν: φέρεται να της επιτρεπόταν να αλλάζει κελιά κατά βούληση, να έχει πρόσβαση σε iPad «εκτός της προβλεπόμενης διαδικασίας», ενώ ο σύζυγός της μπορούσε να κανονίζει επισκέψεις όποτε εκείνη το ζητούσε και ακόμη να της φέρνει φαγητό από τα Chick-fil-A.

Η προνομιακή μεταχείριση της Σάρα Πόλστον και η 20χρονη που παλεύει με μόνιμες βλάβες

«Το iPad μου ακόμα δεν έχει φορτίσει», φέρεται να γκρίνιαξε κάποια στιγμή η Σάρα Πόλστον στον σύζυγό της, κατά τη διάρκεια της παραμονής της με έξοδα της πολιτείας. Όλα αυτά συνέβαιναν ενώ η Μπορέγκο εξακολουθούσε να παλεύει να ξαναμάθει τα βασικά της καθημερινής ζωής, περίπου τρία χρόνια αφότου η Σάρα Πόλστον παραλίγο να τη σκοτώσει, οδηγώντας μεθυσμένη με υπερβολική ταχύτητα μέσα σε γειτονιά, έχοντας διπλάσιο από το νόμιμο όριο αλκοόλ στο αίμα της.

Η Μικαέλα Μπορέγκο επέστρεφε στο σπίτι της από τη δουλειά όταν η Σάρα Πόλστον έτρεχε σε δρόμο γειτονιάς με ταχύτητα 66 μιλίων την ώρα σε ζώνη όπου το όριο ήταν 25 μίλια την ώρα, παραβίασε πολλαπλά σήματα stop και έπεσε πάνω της. Το αυτοκίνητο της νεαρής γυναίκας «εκτοξεύτηκε εκτός δρόμου» και προσέκρουσε σε ένα τούβλινο σπίτι, ενώ η πόρτα του οδηγού, όπου καθόταν η ίδια, «συμπιέστηκε μέχρι την κεντρική κονσόλα», σύμφωνα με την έκθεση των ενόρκων.

Η Μικαέλα Μπορέγκο υπέστη εγκεφαλικό, παρουσίασε «οίδημα στον εγκέφαλο, κάταγμα ιερού οστού, κάταγμα στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, εξάρθρωση στην περιοχή του κόκκυγα, αιμορραγία γύρω από τον εγκέφαλο, τραύματα στο τριχωτό της κεφαλής, τραύματα στα βλέφαρα», καθώς και κακώσεις στη σπονδυλική στήλη, στον εγκέφαλο και στις αρτηρίες. Όλα αυτά, σύμφωνα με την έκθεση, μείωσαν το προσδόκιμο ζωής της κατά 10 χρόνια και θα απαιτούν μόνιμη φροντίδα.

Η Σάρα Πόλστον, στο μεταξύ, απομακρύνθηκε παραπατώντας αλλά σχεδόν χωρίς τραυματισμούς. Η μητέρα πήγαινε να παραλάβει τα παιδιά της από το σχολείο και παραδέχτηκε ότι ήταν μεθυσμένη από μαργαρίτες, αφού είχε πιει υπερβολικά στο μεσημεριανό γεύμα με φίλους. Ομολόγησε επίσης ότι σταμάτησε σε κάβα πριν πάει να πάρει τα μικρά παιδιά της, ενώ ένα μπουκάλι τεκίλα βρέθηκε να κυλά μέσα στο αυτοκίνητό της. Αφού παραδέχτηκε τη συμπεριφορά της και δήλωσε ένοχη τον Οκτώβριο, η Πόλστον πέρασε στη φυλακή περίπου όσο χρόνο είχε περάσει η Μπορέγκο σε κώμα.

Αυτό συνέβη αφού το γραφείο του Στιτ, στο οποίο οι Πόλστον είχαν δωρίσει 27.800 δολάρια και για το οποίο κάποτε είχαν διοργανώσει στο σπίτι τους ακριβή εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων, κάλεσε τον διευθυντή του Τμήματος Σωφρονισμού, ζητώντας επιείκεια στη σύσταση για την ποινή της Πόλστον.

«Αψηφά την κοινή λογική να πιστέψει κανείς ότι οι πολλαπλές τηλεφωνικές κλήσεις του κυβερνήτη και του προσωπικού του προς τον νεοδιορισμένο προσωρινό διευθυντή του Τμήματος Σωφρονισμού, Φάρις, δεν έπαιξαν ρόλο στην αξιοσημείωτη απόφαση να αποφυλακιστεί η Σάρα Πόλστον μόλις λίγο περισσότερο από δύο μήνες μετά την έναρξη της οκταετούς ποινής της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης», αναφέρει η έκθεση. «Αυτή η απροκάλυπτη πολιτική εύνοια, ιδιαίτερα σε ένα έγκλημα που παραλίγο να κοστίσει τη ζωή μιας 20χρονης γυναίκας, είναι αδικαιολόγητη», προσθέτει.

Η έκθεση δεν απήγγειλε ποινικές κατηγορίες, αλλά πρότεινε μεταρρυθμίσεις, όπως να απαιτείται από τους κρατούμενους να εκτίουν ένα ελάχιστο ποσοστό της ποινής τους πριν αποφυλακιστούν με GPS, καθώς και να ενημερώνονται τα θύματα για οποιαδήποτε αποφυλάκιση, κάτι που δεν συνέβη με την Μπορέγκο και την οικογένειά της όταν η Πόλστον αφέθηκε ελεύθερη.

Ο Κέβιν Στιτ αρνήθηκε όλους τους ισχυρισμούς της έκθεσης των ενόρκων. «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: κανένας κυβερνήτης δεν μπορεί να τερματίσει μονομερώς την ποινή φυλάκισης κάποιου, και εγώ δεν το έκανα στην υπόθεση Πόλστον», ανέφερε σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στο X. «Πριν από τις αλλαγές στον νόμο που κάναμε κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής περιόδου, το Τμήμα Σωφρονισμού μπορούσε να μεταφέρει κάποιον που είχε καταδικαστεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σε καθεστώς παρακολούθησης με βραχιολάκι. Αυτό συνέβη σε αυτή την υπόθεση και σε όλες τις παρόμοιες υποθέσεις».

Let me be clear: no governor can unilaterally end someone’s prison sentence, and I didn’t do so in the Polston case. Prior to changes in the law we made during this legislative session, the Department of Corrections could transfer someone convicted of DUI to an ankle monitor.… pic.twitter.com/wxJCkoKfGi — Governor Kevin Stitt (@GovStitt) May 9, 2026

Ο Κέβιν Στιτ επέρριψε επίσης ευθύνες στον πρώην σερίφη Κρις Άμασον, ο οποίος παραιτήθηκε τον Απρίλιο αφού παραδέχτηκε ότι υπεξαίρεσε χιλιάδες δολάρια από προεκλογικά κονδύλια, λέγοντας ότι εκείνος έκανε «χάρες» στην Πόλστον όσο βρισκόταν στη φυλακή.