Δορυφορικά συστήματα εντοπισμού GPS και προηγμένες εφαρμογές ψηφιακής παρακολούθησης επιστρατεύει η ΑΑΔΕ, με στόχο τον περιορισμό του λαθρεμπορίου, που εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές πληγές για τα δημόσια έσοδα.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, εγκαθίσταται νέο Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων σε 24 τελωνεία και κρίσιμα σημεία τελωνειακού ελέγχου, στις βασικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας. Το σύστημα στοχεύει στον εντοπισμό και την αποτροπή παράνομων πρακτικών που σχετίζονται κυρίως με τη διακίνηση καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, αλλά και αδήλωτων ή παραποιημένων εμπορευμάτων.

Η νέα ψηφιακή υποδομή θα λειτουργεί ως ένα ενιαίο «παρατηρητήριο» ροής εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο, καλύπτοντας τόσο χερσαία σύνορα όσο και μεγάλα λιμάνια και εμπορευματικούς κόμβους της χώρας. Στα χερσαία σημεία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Κακαβιά, η Κρυσταλλοπηγή, η Νίκη, οι Εύζωνοι, οι Κήποι και οι Καστανιές, αλλά και άλλα κρίσιμα συνοριακά περάσματα, από τα οποία διέρχεται καθημερινά μεγάλος όγκος φορτηγών διεθνών μεταφορών.

Αντίστοιχα, ισχυρή παρουσία του συστήματος προβλέπεται στα μεγάλα λιμάνια της χώρας, όπως του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Κέρκυρας, του Λαυρίου, αλλά και σε νησιωτικά τελωνεία, όπως της Μυτιλήνης, της Χίου, της Κω και του Ηρακλείου. Οι συγκεκριμένοι κόμβοι αποτελούν κομβικά σημεία για τη διακίνηση εμπορευμάτων, επιβατών και εμπορευματοκιβωτίων, με τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο διαμετακομιστικό εμπόριο.

Παράλληλα, το σύστημα επεκτείνεται και σε ειδικές εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας, όπως το Τελωνείο Δυτικής Αττικής, η Ελευσίνα και η Μεταμόρφωση, περιοχές με αυξημένη δραστηριότητα στη διακίνηση καυσίμων και φορτίων υψηλής φορολογικής αξίας.

Στα βόρεια σύνορα, το δίκτυο ελέγχου καλύπτει επίσης τελωνεία όπως του Προμαχώνα στις Σέρρες, της Εξοχής στη Δράμα, του Δημαρίου και του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ξάνθη, του Ορμενίου στον Έβρο, καθώς και της Νυμφαίας στην Κομοτηνή, ενισχύοντας την εποπτεία σε οδικούς άξονες διασυνοριακής μετακίνησης.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Η λειτουργία του βασίζεται σε συνδυασμό τεχνολογικών εργαλείων όπως κάμερες αναγνώρισης πινακίδων, ηλεκτρονικές σφραγίδες GPS, ζυγιστικά συστήματα, μπάρες ελέγχου και δίκτυα επικοινωνίας, τα οποία διασυνδέονται σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα. Η μετάδοση των δεδομένων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή δορυφορικών συνδέσεων.

Με τον τρόπο αυτό, οι τελωνειακές αρχές αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την πορεία κάθε φορτίου και να συγκρίνουν τη δηλωμένη διαδρομή με την πραγματική κίνησή του. Σε περίπτωση απόκλισης, αδικαιολόγητης καθυστέρησης ή ύποπτης στάσης, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόματες ειδοποιήσεις προς τα κέντρα ελέγχου, επιτρέποντας άμεση παρέμβαση.

Η πρόσβαση στα δεδομένα ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της ΑΑΔΕ, η οποία έχει την ευθύνη διαχείρισης και αξιοποίησής τους, με στόχο την ενίσχυση της τελωνειακής συμμόρφωσης και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης προϊόντων.