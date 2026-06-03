Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις στη δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς», το πρόγραμμα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που δίνει οικονομική ενίσχυση σε γονείς για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων στο σπίτι.

Η δράση αφορά οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει voucher έως 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση επιμελητή ή επιμελήτριας και έως 300 ευρώ τον μήνα για μερική απασχόληση.

Στόχος είναι να στηριχθούν οι γονείς στην καθημερινότητα, να διευκολυνθεί η επιστροφή ή η παραμονή τους στην εργασία και να υπάρξει μια πιο ευέλικτη λύση φροντίδας για τα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς ή πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια βρεφών και νηπίων από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται εργαζόμενες μητέρες, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησης, άνεργες μητέρες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ανεργίας της ΔΥΠΑ, καθώς και μητέρες που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια, Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν επίσης πατέρες που έχουν την αποκλειστική γονική μέριμνα ή επιμέλεια βρέφους ή νηπίου και εργάζονται, είναι άνεργοι ή σπουδάζουν.

Στη δράση μπορούν να ενταχθούν και φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί, με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη, η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου.

Πόσα χρήματα δίνει το voucher

Το ποσό της ενίσχυσης φτάνει έως 500 ευρώ μηνιαίως όταν η φροντίδα παρέχεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Για μερική απασχόληση, το voucher φτάνει έως 300 ευρώ τον μήνα.

Η οικονομική ενίσχυση χρησιμοποιείται για την αμοιβή πιστοποιημένων επιμελητών και επιμελητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιμελητών της δράσης.

Σημαντικό είναι ότι επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να είναι και πρόσωπο από το οικογενειακό ή οικείο περιβάλλον, αρκεί να πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και να έχει πιστοποιηθεί.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για τη συμμετοχή στη δράση ισχύουν εισοδηματικά όρια, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Για οικογένειες με ένα παιδί, το ατομικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα πρέπει να είναι έως 24.000 ευρώ.

Για οικογένειες με δύο παιδιά, το όριο ανεβαίνει στις 27.000 ευρώ.

Για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν εφαρμόζεται εισοδηματικό όριο.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσα από την επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα της δράσης.

Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν «Αίτηση voucher» και συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Τα βασικά προσωπικά στοιχεία εμφανίζονται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας, ενώ ο αιτών ελέγχει την ορθότητά τους και συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία.

Στη συνέχεια ανεβάζει φωτοαντίγραφο ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης, και συμπληρώνει τον ΑΜΚΑ του παιδιού.

Ακολουθεί η δήλωση της επαγγελματικής κατάστασης, του αριθμού των παιδιών και η ανάρτηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Ο γονέας συμπληρώνει επίσης το επιθυμητό ωράριο φροντίδας, ώστε να γίνει πιο στοχευμένη αναζήτηση διαθέσιμου επιμελητή ή διαθέσιμης επιμελήτριας.

Πού μπορεί να παρέχεται η φροντίδα

Κατά την αίτηση, ο ωφελούμενος επιλέγει και τον χώρο όπου θα παρέχεται η φροντίδα.

Η φροντίδα μπορεί να γίνεται είτε στην κατοικία του παιδιού είτε στην κατοικία του επιμελητή ή της επιμελήτριας.

Ο αιτών δηλώνει ακόμη τον τόπο διαμονής του, ώστε το σύστημα να αντιστοιχίσει καλύτερα τις ανάγκες της οικογένειας με τη διαθεσιμότητα πιστοποιημένων προσώπων.

Τι γίνεται μετά την υποβολή

Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται τους όρους της δράσης και τη δήλωση ιδιωτικότητας και υποβάλλει την αίτηση.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς υποβολής.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας, μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι ενδιαφέρονται καλό είναι να κινηθούν άμεσα, καθώς η ένταξη στη δράση συνδέεται και με τη διαθεσιμότητα των πόρων.