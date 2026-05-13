Το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό γνωστοποίησε ότι 10 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, με τον συνολικό απολογισμό των νεκρών από πλήγματα του Ισραήλ στη χώρα μέσα στο τελευταίο 24ωρο να ανέρχεται τουλάχιστον σε 22.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, στην πόλη Άραμπ Σαλίμ σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, «μεταξύ των οποίων τρία παιδιά και δύο γυναίκες», ένα παιδί βρήκε τον θάνατο στο Χαρούφ, ενώ τρεις άνθρωποι (ανάμεσά τους δύο παιδιά) σκοτώθηκαν στη Ρουμέν.