Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου γιορτάζουν ο Αριστοτέλης, ο Τέλης, ο Θεράπων, η Ισιδώρα, η Δώρα, ο Ισίδωρος και ο Σιδέρης.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Μαΐου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αριστοτέλης

Τέλης

Θεράπων

Ισιδώρα

Δώρα

Ισίδωρος

Σιδέρης

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Αχίλλιος

Αχιλλέας

Αχίλλειος

Παχώμιος

Παχούμιος

Πάχος

Καλή

Κάλη

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των μαρτύρων, του Αγίου Θεράποντος επισκόπου Κύπρου και του Αγίου Ισιδώρου μάρτυρος εν Χίω. Στο συναξάρι της ημέρας αναφέρονται επίσης ο Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Άγιος Αλέξανδρος, οι Άγιοι Αλέξανδρος, Βάρβαρος και Ακόλουθος, ο Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας ο Κρής, ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος και άλλοι Άγιοι.

Άγιος Ισίδωρος της Χίου: Ο μάρτυρας που συνδέθηκε με το νησί

Ο Άγιος Ισίδωρος, που μαρτύρησε στη Χίο, τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 14 Μαΐου. Η μνήμη του έχει ιδιαίτερη θέση στο εορτολόγιο, καθώς συνδέεται με τη χριστιανική παράδοση του νησιού.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Άγιος Ισίδωρος έζησε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, σε περίοδο διωγμών. Οι πληροφορίες για τη ζωή του προέρχονται κυρίως από συναξαριστικές πηγές.

Η παράδοση αναφέρει ότι ο Ισίδωρος υπηρέτησε στον ρωμαϊκό στρατό και ομολόγησε τη χριστιανική του πίστη. Η στάση του αυτή φέρεται να τον οδήγησε σε σύγκρουση με τις αρχές της εποχής.

Το μαρτύριό του τοποθετείται στη Χίο, γεγονός που συνέβαλε στη διατήρηση της μνήμης του στο νησί και στη σύνδεσή του με την τοπική εκκλησιαστική παράδοση.

Η 14η Μαΐου περιλαμβάνει επίσης τη μνήμη του Αγίου Θεράποντος επισκόπου Κύπρου, καθώς και των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου. Έτσι, η ημέρα συγκεντρώνει μορφές μαρτύρων και εκκλησιαστικών προσώπων από διαφορετικές παραδόσεις.

Στο εορτολόγιο της ημέρας γιορτάζουν, μεταξύ άλλων, τα ονόματα Ισίδωρος, Ισιδώρα και Σιδέρης, καθώς και Αριστοτέλης και Θεράπων.

Ο Άγιος Ισίδωρος τιμάται ως μάρτυρας και η μνήμη του συνδέεται ιδιαίτερα με τη Χίο.

