Σε δύο άξονες κινείται η κυβέρνηση αντιμετωπίζοντας τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πρώτος είναι η υλοποίηση και μάλιστα με εντατικούς ρυθμούς του γαλάζιου προγράμματος, ώστε στη στροφή της κάλπης να μπορεί να λογοδοτήσει επί του πρακτέου στους πολίτες παρά τα όποια λάθη έγιναν τα οκτώ χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ επί πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο δεύτερος είναι η αποδόμηση των πολιτικών αντιπάλων με έμφαση στους μονομάχους της δεύτερης θέσης, δηλαδή τον Νίκο Ανδρουλάκη και – όπως όλα δείχνουν – τον Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για μια στρατηγική που σχηματοποιεί και το εκλογικό δίλημμα που θέτουν ήδη τα κυβερνητικά στελέχη, το οποίο δεν είναι πλέον «Μητσοτάκης ή χάος».

Αντ’ αυτού, δεδομένου ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βάση τις δημοσκοπικές καταγραφές έχει μεγάλο προβάδισμα από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς και είναι σταθερά πρώτος, θα κληθούν οι πολίτες να απαντήσουν εάν σε αυτό το περιβάλλον διεθνούς αστάθειας και εξωγενών κρίσεων εμπιστεύονται τη θεσμικότητα-σταθερότητα που προτάσσει ο νυν πρωθυπουργός με τους στενούς του συνεργάτες να υπερθεματίζουν εκτιμώντας ότι όταν πλησιάζουμε στις εκλογές οι πολίτες – ειδικά οι αναποφάσιστοι – δεν θα θελήσουν να μπει σε περιπέτειες και πιθανή ακυβερνησία η χώρα.

Τους βάζει απέναντι

Καλώντας τους πολίτες να κάνουν ουσιαστικές συγκρίσεις και επιχειρώντας να αναδείξουν την υποκρισία, κυβερνητικά στελέχη βάζουν στο στόχαστρο τον Νίκο Ανδρουλάκη με αιχμή την ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες, για την οποία έδωσε εξηγήσεις, ρίχνοντας την ευθύνη στον λογιστή του. Αυτό που αναδεικνύουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παρότι ζητά με ένταση να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, ο ίδιος επιλέγει να έχει τα χρήματά του στο εξωτερικό. Μάλιστα κάνουν και την εξής υπόθεση: εάν είχε συμβεί αυτό στον πρωθυπουργό τότε τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον είχαν στήσει στον τοίχο προκαλώντας πολιτική ένταση, κάτι που δεν έκανε η κυβέρνηση. Σε παράλληλο χρόνο, κυβερνητικά στελέχη δεν αφήνουν ασχολίαστη την επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι έρχεται και πάλι στο πολιτικό προσκήνιο με τα ίδια πρόσωπα και υλικά, επί της ουσίας μετατρέποντας τον ΣΥΡΙΖΑ σε προϊόν με ημερομηνία λήξης. Στο «ξαναζεσταμένο φαγητό» η κυβέρνηση αντιτάσσει την πολιτική ωριμότητα, δίνοντας ρεαλιστικές λύσεις και προοπτική, χωρίς να επιλέγει τη δημαγωγία και τον λαϊκισμό.

«Μαζί για την Ελλάδα του 2030»

Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», θα διεξαχθεί στις 15, 16 και 17 Μαΐου το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo με τις τελικές προετοιμασίες να βρίσκονται στο ζενίθ από τα γαλάζια κομματικά στελέχη. Την Παρασκευή αναμένεται η εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού, αφού θα έχει προηγηθεί η κήρυξη της έναρξης των εργασιών από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρο Ρουσόπουλο.

Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις πρωτοκλασάτων στελεχών της ΝΔ όπως οι δύο αντιπρόεδροι, Άδωνις Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης, ο Μάκης Βορίδης και ο Νίκος Δένδιας.

Παράλληλα, τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις των συνέδρων σε οκτώ θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι: «Κοινωνικό Κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», «Ισχυρή Ελλάδα», «Δυνατή Οικονομία – Δυνατή Ελλάδα», «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα & υποδομές», «Σύγχρονο Κράτος για όλους», «Ασφαλής Ελλάδα», «Με τους νέους οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος» και «2030: Η Ελλάδα δυνατή, η Νέα Δημοκρατία μπροστά».

Επιπλέον, το Σάββατο 7 Μαΐου θα λάβει χώρα side event για την τεχνητή νοημοσύνη, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, ενώ την Κυριακή πριν τη λήξη των εργασιών, θα απευθύνει ομιλία προς το σώμα των συνέδρων. Θα υπάρξουν επίσης περίπτερα ξένων Ιδρυμάτων που έχουν διαχρονική συνεργασία με τη ΝΔ (Konrad-Adenauer, Wilfried Martens, Hanns Seidel), περίπτερο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (ΙΔΚΚ), καθώς και δύο περίπτερα νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Και βεβαίως θα γίνει ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και την εκλογή νέου γραμματέα με την ονοματολογία να δίνει και να παίρνει.