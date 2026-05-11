Σε ρυθμούς γαλάζιου συνεδρίου κινείται το κυβερνητικό και κομματικό επιτελείο με τις πληροφορίες του Νewsbeast να μιλούν για σύσκεψη σήμερα σε ανώτατο επίπεδο, καθώς το συνέδριο θα είναι τριήμερο με υψηλούς προσκεκλημένους, ενώ θα έχει και εκλογικό χαρακτήρα, αφού θα εκλέξει νέο γραμματέα.

Και αν πήραμε μια πρόγευση από όσα έγιναν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο, όπου τα πολιτικά ντεσιμπέλ είχαν ανέβει δυναμικά, η οργάνωση για τη μεγαλύτερη σύναξη της κομματικής βάσης θα περιλαμβάνει «εκπλήξεις» με το σύνθημα: «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και προχωρώντας επίσημα στην έναρξη του εκλογικού αγώνα.

Και δεν θα είναι μόνο οι εκπλήξεις αλλά από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναπτύξει ακόμα πιο αναλυτικά τις θέσεις της κυβερνώσας παράταξης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Στην κυβέρνηση οι εισηγήσεις δίνουν και παίρνουν για εκλογές πριν αλλάξει η χρονιά

Ταυτόχρονα όμως με την προετοιμασία για το γαλάζιο συνέδριο, στην κυβέρνηση οι εισηγήσεις δίνουν και παίρνουν για εκλογές πριν αλλάξει η χρονιά.

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές έχουν επανέλθει έντονα στο πολιτικό προσκήνιο και παρά τις επίσημες διαψεύσεις και την επιμονή του πρωθυπουργού στην εξάντληση της τετραετίας (άνοιξη 2027), τόσο οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία όσο και άλλοι παράγοντες έχουν ανοίξει ένα παράθυρο για κάλπες νωρίτερα.

Επιπρόσθετα ήταν και η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ερώτημα «γαλάζιου» βουλευτή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, με τον πρωθυπουργό να λέει μετά τη ΔΕΘ. Μια απάντηση που διαφέρει από τη συνήθη ρήση του: οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Άρα λοιπόν με την εντύπωση ότι πλέον αρχίζουν να επικρατούν δεύτερες σκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες, το πιο πιθανό σενάριο δείχνει κάλπες το φθινόπωρο του 2026.

Οι λόγοι που αυτή η σκέψη κερδίζει έδαφος το τελευταίο διάστημα είναι πολλοί.

Ο ένας και βασικός είναι ότι θα είναι νωπές ακόμα οι παροχές που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ και εκτός απροόπτου – κυρίως λόγω της διεθνούς συγκυρίας – αναμένεται να είναι αρκετές.

Επίσης, η ανάγκη για νωπή λαϊκή εντολή λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν αλλά και το γεγονός ότι η ΝΔ διατηρεί με την αναπόφευκτη φθορά δημοσκοπική υπεροχή έναντι των αντιπάλων της.

Όσοι εισηγούνται εκλογές το φθινόπωρο στον πρωθυπουργό τονίζουν ότι ένας καθαρός πολιτικός ορίζοντας θα βοηθούσε στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.

Επίσης, οι ίδιοι τονίζουν ότι οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί που οσονούπω θα ανακοινωθούν δεν θα προλάβουν να έχουν την οργάνωση που θα ήθελαν ενόψει μιας εθνικής κάλπης.

Υπάρχει επίσης το σενάριο για εκλογές τον Φεβρουάριο του 2027 το οποίο μοιάζει ακόμα πιο πιθανό.

Αυτό, γιατί εκτός όλων των παραπάνω και καθώς με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο εκλογικές αναμετρήσεις, θα υπάρχει χρόνος για την επόμενη κυβέρνηση να προετοιμαστεί – χρειάζεται τουλάχιστον ένα δίμηνο – για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Δεν αποκλείεται επίσης να ακολουθηθεί το σενάριο της «Θεσμικής Σταθερότητας» με τις εκλογές να γίνονται στην ώρα τους την Άνοιξη του 2027 που είναι και η σταθερή θέση του πρωθυπουργού έτσι ώστε να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα για τα οποία έχει δεσμευτεί αλλά και οι μεταρρυθμίσεις.

Ακραίο θεωρείται το σενάριο για εκλογές τον Ιούλιο του 2026 τόσο για πρακτικούς λόγους όσο και γιατί θα ήταν εντελώς εκτός του τρόπου με τον οποίο κινείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως και να έχει, στο Μαξίμου και ειδικά στο πρωθυπουργικό γραφείο φτάνουν οι αγωνίες των βουλευτών που ανησυχούν για τη φθορά τους και αν θα επανεκλεγούν, η συνεχιζόμενη πίεση στα νοικοκυριά από την ακρίβεια που δεν τιθασεύεται αλλά και οι πιέσεις και το πολωτικό κλίμα από την αντιπολίτευση που προτάσσει την σκανδαλολογία απέναντι στην κυβέρνηση.

Και με βάση όλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καταλήξει στην ημερομηνία αλλά και τον κατάλληλο χρόνο των εκλογών.