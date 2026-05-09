Στους ρυθμούς των Metallica κινείται σήμερα ολόκληρη η Αττική, με την ιστορική τους συναυλία στο ΟΑΚΑ, και εξαίρεση από αυτό δεν αποτελεί ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση στα κοινωνικά του δίκτυα, με έντονο συμβολικό πολιτικό μήνυμα για το «αύριο» της χώρας, την οποία «έντυσε» με μουσική υπόκρουση από το εμβληματικό κομμάτι «Enter Sandman» των Metallica.

Στο βίντεο που ανάρτησε, ο κ. Μητσοτάκης πλαισιώνει την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και την επίσκεψή του σε πολιτιστικό χώρο, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για τον σχεδιασμό της επόμενης δεκαετίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030, με μια πατρίδα ισχυρή, που έρχεται ολοένα και πιο κοντά στην Ευρώπη».

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται «όταν υπάρχει θέληση, σχέδιο και αποφασιστικότητα», κάνοντας αναφορά και στα εγκαίνια του νέου «Μουσείου Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», στη Θεσσαλονίκη, για το οποίο ευχήθηκε «καλορίζικο», επισημαίνοντας τη σημασία των πολιτιστικών υποδομών.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την πολιτική του αφήγηση με την εικόνα μιας χώρας που «βάζει ψηλά τον πήχη», σημειώνοντας ότι «η γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα».