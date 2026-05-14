Με το βλέμμα στραμμένο στις υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του 2026, η ΑΑΔΕ δρομολογεί μπαράζ διασταυρώσεων και αυτοματοποιημένους ελέγχους. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσταλούν περίπου 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών, οι οποίες εντοπίζονται σήμερα μέσω των ψηφιακών εργαλείων της φορολογικής διοίκησης.

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ έχει διπλό στόχο. Από τη μία να κλείσουν ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις πριν χαθεί το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα και από την άλλη να αξιοποιηθεί πλήρως ο ψηφιακός μηχανισμός ελέγχου που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες επικεντρώνονται κυρίως σε περιπτώσεις φορολογουμένων που εμφανίζονται να έχουν αποκρύψει εισοδήματα ή να έχουν υποβάλει ελλιπείς δηλώσεις.

Ποιοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο

Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενοίκια και βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Παράλληλα, εξετάζονται υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Οι διασταυρώσεις

Η φορολογική διοίκηση διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να «διαβάζει» σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τα οικονομικά δεδομένα των φορολογουμένων, αξιοποιώντας πληροφορίες από τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, το myDATA, ασφαλιστικά ταμεία, δηλώσεις εισοδήματος και μεταβιβάσεις ακινήτων. Μέσα από τις διασταυρώσεις αυτές εντοπίζονται ασυμφωνίες ανάμεσα στα δηλωμένα ποσά και στις πραγματικές εισροές χρημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιπτώσεις όπου οι τραπεζικές κινήσεις εμφανίζονται δυσανάλογες σε σχέση με τα δηλωμένα εισοδήματα, αλλά και σε φορολογούμενους που καταγράφουν υψηλές δαπάνες διαβίωσης χωρίς να προκύπτει αντίστοιχη φοροδοτική δυνατότητα από τις φορολογικές δηλώσεις τους. Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι επιτρέπουν πλέον στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει μέσα σε λίγες ώρες υποθέσεις που στο παρελθόν απαιτούσαν πολυετείς και χρονοβόρες διαδικασίες.

Η πλήρης ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης αλλάζει σταδιακά τον χάρτη των ελέγχων. Η διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS, σε συνδυασμό με τη συνεχή ροή δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, δίνει στην εφορία άμεση εικόνα για τα έσοδα επιχειρήσεων και επαγγελματιών, περιορίζοντας τα περιθώρια απόκρυψης εισοδημάτων.

Τα ραβασάκια με τους φόρους

Τα εκκαθαριστικά με τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί έως το τέλος του 2026, καθώς μετά την παρέλευση της προθεσμίας παραγραφής το Δημόσιο χάνει οριστικά το δικαίωμα επιβολής καταλογισμών. Για τον λόγο αυτό, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επιταχύνουν τις διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι έλεγχοι.

Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν τα σχετικά σημειώματα θα πρέπει να εξοφλήσουν τις οφειλές εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, μπορούν μέσα στην ίδια προθεσμία να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή ζητώντας επανεξέταση της υπόθεσης. Η απευθείας προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια δεν επιτρέπεται, καθώς προηγείται υποχρεωτικά η διαδικασία εξέτασης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αποτελεί το πρώτο στάδιο διοικητικής αμφισβήτησης των φορολογικών καταλογισμών.