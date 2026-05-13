Καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης σύμβουλος απεξάρτησης που είχε προμηθεύσει κεταμίνη στον ηθοποιό Μάθιου Πέρι, η οποία σχετίζεται με τον θάνατο του σταρ της σειράς «Friends».

Ο 56χρονος Έρικ Φλέμινγκ είχε δηλώσει ένοχος το 2024 για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση κεταμίνης και για διανομή της ουσίας που οδήγησε σε θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη, αφού συνέδεσε τον Πέρι με τη διακινήτρια ναρκωτικών Τζάσβιν Σάνγκα.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι η Σάνγκα ήταν γνωστή ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης» λόγω του πολυτελούς τρόπου ζωής της, ενώ τον περασμένο μήνα καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξης.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Φλέμινγκ προμήθευσε 51 φιαλίδια κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι τον Οκτώβριο του 2023, συμπεριλαμβανομένης της δόσης που προκάλεσε τον θάνατό του.

Στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες, ενώπιον της δικαστού Σέριλιν Πις Γκάρνετ, δήλωσε ότι «είναι ένας εφιάλτης από τον οποίο δεν μπορώ να ξυπνήσω. Με στοιχειώνουν τα λάθη μου».

Πριν από την καταδίκη του, είχε στείλει επιστολή στο δικαστήριο, αναφέροντας ότι και ο ίδιος είχε παλέψει με την εξάρτηση και πως ένιωσε «συντετριμμένος από θλίψη και ντροπή» όταν έμαθε για τον θάνατο του ηθοποιού.

«Ήξερα τι είχα κάνει και καταλάβαινα πόσο πόνο θα προκαλούσε η απώλειά του στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν», έγραψε. «Στην οικογένεια του Ματ, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου».

Ο Μάθιου Πέρι, 54 ετών, πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2023 στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έπειτα από τυχαία υπερβολική δόση ναρκωτικών, ενώ βρισκόταν στο τζακούζι. Είχε αντιμετωπίσει για χρόνια προβλήματα εξάρτησης.

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο θάνατός του προήλθε από τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης, ενώ ο πνιγμός θεωρήθηκε δευτερεύουσα αιτία.

Στην επιστολή του, ο Φλέμινγκ ανέφερε ότι είχε εκπαιδευτεί ως σύμβουλος απεξάρτησης, βοηθώντας άλλους εξαρτημένους να ανακάμψουν. Παραδέχτηκε ότι γνώριζε τα προβλήματα του Πέρι, αλλά τον Οκτώβριο του 2023 βρισκόταν ο ίδιος σε υποτροπή και είχε ανάγκη από χρήματα.

«Προμήθευσα κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι επειδή ήθελα τα χρήματα και επειδή νόμιζα ότι βοηθούσα έναν φίλο», είπε. «Δεν φαντάστηκα ποτέ το χειρότερο σενάριο».

Ο Φλέμινγκ συνεργάστηκε με τις αρχές και αποκάλυψε τη Σάνγκα στους ερευνητές την ίδια μέρα που εντοπίστηκε στο σπίτι της αδελφής του, λίγους μήνες μετά τον θάνατο του ηθοποιού.

Ο Μάθιου Πέρι έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τη σειρά «Friends», όπου πρωταγωνιστούσε μαζί με τους Ντέιβιντ Σουίμερ, Λίζα Κούντροου, Κόρτνεϊ Κοξ, Τζένιφερ Άνιστον και Ματ ΛεΜπλανκ.

Η υπεράσπιση του Φλέμινγκ ζήτησε ποινή τριών μηνών φυλάκισης και τριετή επιτήρηση, ενώ ο ίδιος καλείται να παραδοθεί μέσα στις επόμενες 45 ημέρες για να εκτίσει την ποινή του.