Η αυλαία στην πολύκροτη δικαστική υπόθεση για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι έπεσε σήμερα Τετάρτη, με την ομοσπονδιακή δικαστή του Λος Άντζελες να επιβάλλει ποινή κάθειρξης 15 ετών στην Τζασβίν Σάνγκα. Η γυναίκα που έγινε γνωστή στους δρόμους του Χόλιγουντ ως η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» κρίθηκε ένοχη για την προμήθεια της μοιραίας δόσης που οδήγησε στην απώλεια του αγαπημένου πρωταγωνιστή των «Friends» τον Οκτώβριο του 2023.

Η βαρύτερη ποινή από όλους τους εμπλεκόμενους

Η 42χρονη Σάνγκα, με διπλή υπηκοότητα (ΗΠΑ και Βρετανίας), βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πιθανή ποινή έως και 65 ετών. Τελικά, η δικαστής Σέριλιν Γκάρνετ υιοθέτησε την πρόταση των εισαγγελέων για 15ετή φυλάκιση, επιβάλλοντας την αυστηρότερη ποινή μεταξύ των πέντε κατηγορουμένων της υπόθεσης, στην οποία εμπλέκονταν επίσης δύο γιατροί και ο προσωπικός βοηθός του ηθοποιού.



Η Σάνγκα ομολόγησε την ενοχή της τον περασμένο Σεπτέμβριο σε πέντε κακουργηματικές κατηγορίες, παραδεχόμενη ότι μετέτρεψε το σπίτι της στο Βόρειο Χόλιγουντ σε «στρατηγείο» αποθήκευσης και διακίνησης ναρκωτικών.

Το χρονικό της μοιραίας υποτροπής

Παρά τη δημόσια παραδοχή του Πέρι για τη μάχη του με τις εξαρτήσεις και την προσπάθειά του να παραμείνει νηφάλιος, η κεταμίνη –που του χορηγούνταν αρχικά ιατρικά για την κατάθλιψη– έγινε η νέα του «φυλακή».



Όταν οι γιατροί στην κλινική αρνήθηκαν να αυξήσουν τη δόση του, ο ηθοποιός στράφηκε σε αδίστακτους προμηθευτές. Σύμφωνα με τις αρχές η Σάνγκα πούλησε συνολικά 51 φιαλίδια κεταμίνης στον μεσάζοντα Έρικ Φλέμινγκ. Εκείνος τα παρέδωσε στον βοηθό του Πέρι, Κένεθ Ιουαμάσα. Ο Ιουαμάσα ήταν αυτός που έκανε τις τελευταίες τρεις ενέσεις στον ηθοποιό, οι οποίες του προκάλεσαν απώλεια αισθήσεων και πνιγμό στο τζακούζι του σπιτιού του.

Μια «παγωμένη» στάση απέναντι στον θάνατο

Αυτό που επιβάρυνε τη θέση της Σάνγκα ήταν η αποκάλυψη ότι γνώριζε καλά τη δράση της. Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις αρχές, παραδέχτηκε ότι γνώριζε πως τα ναρκωτικά προορίζονταν για τον διάσημο ηθοποιό. Επιπλέον, ομολόγησε ότι το 2019 είχε πουλήσει κεταμίνη σε έναν άλλο άνδρα, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση μόλις λίγες ώρες μετά την αγορά – κι όμως, εκείνη δεν σταμάτησε τη δράση της.

Το τέλος ενός θρύλου, το μάθημα μιας τραγωδίας

Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι σε ηλικία 54 ετών, λίγο μετά την κυκλοφορία της συγκλονιστικής αυτοβιογραφίας του, άφησε ένα τεράστιο κενό στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα. Η καταδίκη της Σάνγκα αποτελεί μια προσπάθεια απόδοσης δικαιοσύνης για τον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύτηκε την ευάλωτη κατάσταση ενός ανθρώπου που πάλευε με τους δαίμονές του.



Όλοι οι συγκατηγορούμενοι στην υπόθεση –οι δύο γιατροί, ο μεσάζοντας και ο βοηθός– έχουν επίσης δηλώσει ένοχοι και αναμένουν τις δικές τους ποινές, ολοκληρώνοντας το παζλ μιας σκοτεινής πλευράς της βιομηχανίας του θεάματος, σύμφωνα με το Reuters.