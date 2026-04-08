Η αντίστροφη μέτρηση για την καταδίκη της Jasveen Sangha, της γυναίκας που έγινε ευρύτερα γνωστή ως η «Βασίλισσα της Κεταμίνης», ξεκίνησε. Η Sangha, η οποία ομολόγησε την ενοχή της για την πώληση της μοιραίας δόσης που οδήγησε στον θάνατο τον αγαπημένο πρωταγωνιστή των «Friends», Μάθιου Πέρι, αναμένεται να ακούσει την ποινή της σήμερα Τετάρτη. Οι εισαγγελικές αρχές είναι καταπέλτης, ζητώντας κάθειρξη τουλάχιστον 15 ετών, κάνοντας λόγο για μια «παγερή περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής».

Το χρονικό της τραγωδίας και ο ρόλος της Sangha

Ο Μάθιου Πέρι έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023, σε ηλικία 54 ετών. Η ιατροδικαστική έκθεση ήταν σαφής: αιτία θανάτου η οξεία επίδραση κεταμίνης. Αν και ο ηθοποιός λάμβανε τη συγκεκριμένη ουσία νόμιμα για την κατάθλιψη, η εξάρτησή του τον οδήγησε σε παράνομα δίκτυα όταν οι γιατροί του αρνήθηκαν επιπλέον δόσεις.

Η Sangha, η 5η κατηγορούμενη που προχώρησε σε συμφωνία με τις αρχές, παραδέχτηκε ότι προμήθευσε τον Πέρι με περίπου 50 φιαλίδια κεταμίνης λίγο πριν το τέλος.

«Κέρδη πάνω από ανθρώπους»: Το βαρύ κατηγορητήριο

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι η 42χρονη Sangha δεν ήταν μια τυχαία έμπορος. Από το 2019, μετέτρεψε το σπίτι της στο Βόρειο Χόλιγουντ σε «στρατηγείο» διακίνησης ναρκωτικών (κεταμίνη, μεθαμφεταμίνη). Τα στοιχεία που σοκάρουν:

Δεύτερος θάνατος : Η Sangha φέρεται να πούλησε κεταμίνη και στον 33χρονο Cody McLaury, ο οποίος πέθανε το 2019 κάτω από παρόμοιες συνθήκες.

: Η Sangha φέρεται να πούλησε κεταμίνη και στον 33χρονο Cody McLaury, ο οποίος πέθανε το 2019 κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Κυνική στάση : Συνέχισε τη δράση της ακόμα και όταν έμαθε για τους θανάτους των πελατών της.

: Συνέχισε τη δράση της ακόμα και όταν έμαθε για τους θανάτους των πελατών της. Το προφίλ της: Παρά το προνομιούχο υπόβαθρό της και το μεταπτυχιακό της, επέλεξε τον κόσμο των ναρκωτικών για το «glamour», το εύκολο κέρδος και την πρόσβαση σε κύκλους διασήμων.

Η γραμμή της υπεράσπισης

Οι δικηγόροι της, ανάμεσά τους και ο γνωστός Mark Geragos, ζητούν μια πιο επιεική αντιμετώπιση, υποστηρίζοντας ότι η πελάτισσά τους έχει αναλάβει την ευθύνη και παραμένει νηφάλια για δύο χρόνια κατά τη διάρκεια της κράτησής της. Ωστόσο, παρά τη συμφωνία ομολογίας, ο δικαστής έχει το δικαίωμα να επιβάλει ποινή που μπορεί να φτάσει έως και τα 65 έτη κάθειρξης.

Το δίκτυο των «πέντε»

Εκτός από τη Sangha, για την υπόθεση κατηγορήθηκαν:

Δύο γιατροί, που «τάιζαν» τον εθισμό του Πέρι.

Πέρι. Ο προσωπικός του βοηθός, που του έκανε τις ενέσεις.

Ένας μεσάζοντας, που έφερε σε επαφή τον ηθοποιό με τη «Βασίλισσα».

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να αποτελέσει ένα ηχηρό μήνυμα κατά της παράνομης διακίνησης ουσιών στους κύκλους του Χόλιγουντ, σύμφωνα με τον Guardian.