Χωρίς κοινή εικόνα για το αποτέλεσμα ολοκληρώνεται και φέτος η καταμέτρηση στις φοιτητικές εκλογές, με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την Πανσπουδαστική (ΠΚΣ) να παρουσιάζουν διαφορετικά στοιχεία και να δηλώνουν και οι δύο «νίκη» για τις παρατάξεις τους.

Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας κατατάσσεται στην πρώτη θέση με ποσοστό 42,31%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Πανσπουδαστική με 20,63%.

Όπως αναφέρει η παράταξη σε σημερινή της ανακοίνωση: «Με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για 39η συνεχόμενη χρονιά στην πρώτη θέση, ολοκληρώθηκαν οι φετινές φοιτητικές εκλογές. Συγκεκριμένα, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ συγκεντρώνει 42,3%, με την ενσωμάτωση να ανέρχεται στο 97%, επιβεβαιώνοντας την πρωτιά της και δικαιώνοντας το φετινό σύνθημα “οι ιδέες μας δικαιώνονται”, απέναντι σε λογικές που δεν υπηρετούν ένα σύγχρονο και λειτουργικό Πανεπιστήμιο».

Επιπλέον, σε άλλη της ανακοίνωση, η παράταξη καταγγέλλει επεισόδια στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών: «Η Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Συγκεκριμένα, ομάδα μελών της Πανσπουδαστικής, της φοιτητικής παράταξης του ΚΚΕ, εισέβαλε καταδρομικά στον χώρο της καταμέτρησης του Οικονομικού, προκαλώντας ένταση και επιχειρώντας να διαταράξει τη δημοκρατική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκαν επιθέσεις και βιαιοπραγίες εις βάρος στελεχών και φοιτητών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και τη διακομιδή στελεχών στο νοσοκομείο.

Τέτοιες πρακτικές βίας, εκφοβισμού και τραμπουκισμού δεν έχουν καμία θέση στα ελληνικά Πανεπιστήμια και προσβάλλουν ευθέως τη δημοκρατική λειτουργία των φοιτητικών Συλλόγων. Η ελεύθερη έκφραση και η ανεμπόδιστη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές για κάθε δημοκρατικό Πανεπιστήμιο».

Από την πλευρά της, η Πανσπουδαστική υποστηρίζει ότι καταλαμβάνει την πρώτη θέση, με ποσοστό 33,53%, ενώ η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 24,78%. Τρίτη, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, εμφανίζεται η ΠΑΣΠ με ποσοστό 10,06%.

Τα δικά της αποτελέσματα παρουσιάζει και η ΕΑΑΚ, σύμφωνα με τα οποία την πρωτιά καταλαμβάνει η ΠΚΣ με 28,7%, ενώ ακολουθεί η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με 24%.

