Ο Οφέρ Γιανάι φαίνεται πως παρακολούθησε το Game 5 του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague και δεν παρέλειψε να εκφράσει δημόσια τον προβληματισμό και τις σκέψεις του για αρκετά από όσα είδε και δεν του άρεσαν.

Ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ, αφού σχολίασε αρχικά το παιχνίδι στο ημίχρονο, επανήλθε αργότερα με νέα τοποθέτηση, απαντώντας στις δηλώσεις του Αταμάν σχετικά με τον Σορτς.

Ο Ισραηλινός επιχειρηματίας εξαπέλυσε ευθείες αιχμές προς τον Τούρκο τεχνικό, χωρίς να μετριάσει τα λόγια του, υποστηρίζοντας πως οι παίκτες του Αταμάν αισθάνονται ότι αγωνίζονται χωρίς ουσιαστική καθοδήγηση από τον πάγκο, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για τον τρόπο διαχείρισης της ομάδας από τον έμπειρο προπονητή. «Ασεβές και εξοργιστικό.. παρεμπιπτόντως κόουτς Αταμάν από ό,τι άκουσα οι παίκτες σου ένιωσαν ότι δεν έχουν προπονητή».