Τη σημασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Ελλάδας GREGY για την Ελλάδα και την Ευρώπη, την προοπτική ανάδειξης της χώρας μας σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη Ν.Α. Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τον θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία παρουσίασε στο Συνέδριο Energy Transition Summit: East Med & South East Europe που οργάνωσαν οι Financial Times με την Καθημερινή ο κ. Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου και Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου GREGY. Το Συνέδριο τίμησε με την παρουσία του, συμμετέχοντας στην εναρκτήρια συζήτηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Καρύδας συμμετείχε στη συζήτηση του Συνεδρίου με θέμα «Interconnectivity – Building the East Med’s integrated power network».

Ο κ. Καρύδας υπογράμμισε τη σημασία του GREGY για τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των συνεχών γεωπολιτικών αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας μας και την ενεργειακή διαφοροποίηση. Με τον τρόπο αυτό η αγορά της ενέργειας δεν θα επηρεάζεται ούτε από τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου και ρύπων CO2, ούτε από την παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου ούτε από τη διεθνή γεωπολιτική αστάθεια.

Η προστασία της ενεργειακής αγοράς μιας χώρας αποτελεί δύναμη για τη χώρα και, όπως ανέφερε ο κ. Καρύδας, ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει Εθνική Ασφάλεια.

Το έργο GREGY, το οποίο θα αποτελεί το πρώτο έργο διασύνδεσης Αφρικής – Ευρώπης, θα μεταφέρει 3.000 MW καθαρής ενέργειας από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και την Ευρώπη και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία κάθετων ενεργειακών λεωφόρων Νότου – Βορρά, αποτελώντας τον θεμέλιο λίθο της πλέον σημαντικής για τη χώρα μας διεθνούς διασύνδεσης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην περιοχή.

Με αυτόν τον τρόπο, το GREGY δημιουργεί τον Κάθετο Διάδρομο Νότου – Βορρά, διασυνδέοντας τη Βόρεια Αφρική, μέσω της Αιγύπτου, με την Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας, αποτελώντας τη νότια πύλη εισόδου πράσινης ενέργειας από τη Μεσόγειο προς τη Βόρεια Ευρώπη.

Το GREGY, όπως ανέφερε ο κ. Καρύδας, μεταφέροντας καθαρή ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές και με baseload προφίλ, θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και θα συνεισφέρει, σύμφωνα με μελέτη μεγάλου διεθνούς οίκου, στη δημιουργία καθαρού κοινωνικο-οικονομικού οφέλους στην ενεργειακή αγορά της Ελλάδας ύψους άνω των 30 δισ. ευρώ στην 25ετία σωρευτικά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα προκύψουν για την ελληνική βιομηχανία, όπως αύξηση εξαγωγών και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ηλεκτρική διασύνδεση GREGY θα οδηγήσει σε ενοποίηση των ενεργειακών αγορών, δημιουργώντας μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά, προς όφελος όλων των Ελλήνων καταναλωτών.

Σύμφωνα με τη μελέτη του συμβουλευτικού οίκου McKinsey, το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης, όπως ανέφερε ο κ. Καρύδας, είναι η έλλειψη της απαραίτητης γης για την υλοποίηση των ΑΠΕ που απαιτούνται. Το πρόβλημα αυτό λύνει το GREGY, αξιοποιώντας τις επίπεδες εκτάσεις γης της Αιγύπτου, με το εξαιρετικό αιολικό και ηλιακό δυναμικό, για την παραγωγή καθαρής ενέργειας και τη μεταφορά της στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Τη σημασία και αναγκαιότητα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τρίτες χώρες, όπως η Αίγυπτος, έχει αναγνωρίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει εντάξει το GREGY στη λίστα έργων PCI/PMI της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο Global Gateway, το οποίο περιλαμβάνει έργα κρίσιμων υποδομών για την Ευρώπη, καθώς και στο Σχέδιο Δράσης PACT for the Mediterranean, που πρόσφατα ανακοίνωσε η Επίτροπος Μεσογείου, Dubravka Suica.

Η ωρίμανση του έργου GREGY, το οποίο αναπτύσσει η εταιρεία ELICA INTERCONNECTOR S.M. S.A. του Ομίλου Κοπελούζου, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, όπως εξήγησε ο κ. Καρύδας, με την ολοκλήρωση της μελέτης της βέλτιστης όδευσης και της Τεχνικής Ανάλυσης/CBA και με την προκήρυξη στο αμέσως προσεχές διάστημα των διεθνών διαγωνισμών για τη Μελέτη Βυθού, την Περιβαλλοντική Μελέτη και τη Γεωτεχνική μελέτη για τα χερσαία τμήματα του έργου.

Το έργο GREGY αποτελεί ένα έργο πνοής για τη χώρα μας, με πολύπλευρα ενεργειακά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.