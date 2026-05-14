Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Final Four, το οποίο διεξαγόταν στην έδρα του, αποτέλεσε μια παταγώδη αποτυχία. Ίσως η μεγαλύτερη στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας μπάσκετ, δηλαδή από το 2000 και έπειτα.

Ένας σύλλογος που είχε ήδη χτίσει ισχυρές βάσεις τα προηγούμενα δύο χρόνια, ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο το περασμένο καλοκαίρι και δημιούργησε ένα πραγματικό σύνολο αστέρων στη διάρκεια της σεζόν, όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφάσισε πως θα έκανε ό,τι χρειαζόταν για να οδηγήσει την ομάδα του στο Final Four, προχωρώντας στην απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Μια ομάδα με το υψηλότερο μπάτζετ, με μια από τις πιο δυνατές έδρες στην Ευρώπη, με συνεχόμενα sold out και με προβάδισμα 2-0 απέναντι στην άπειρη Βαλένθια, έχοντας μάλιστα δύο ευκαιρίες για να «κλειδώσει» την πρόκριση μπροστά στο κοινό της.

Ωστόσο, από την αρχή της χρονιάς δεν κατάφερε να λειτουργήσει πραγματικά ως ομάδα. Παρουσίασε έντονη αστάθεια στην απόδοσή της, εμφανή προβλήματα στην αμυντική λειτουργία, αλλά και σημαντικές αδυναμίες στη θέση του σέντερ, με αρκετές από τις καλές στιγμές της να προέρχονται κυρίως από την ατομική ποιότητα και το ταλέντο των παικτών της και όχι από συλλογική συνοχή.

Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο βασικός υπεύθυνος δεν μπορεί παρά να είναι ο προπονητής. Ο Εργκίν Αταμάν έδειξε πως έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό το «μαγικό άγγιγμα» που τον χαρακτήριζε τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα το 2024. Οι επιλογές του στη σειρά με τη Βαλένθια προκάλεσαν έντονο προβληματισμό, ενώ οι συνεχείς εντάσεις με παίκτες και οι απαξιωτικές δηλώσεις προς όσους δεν ακολουθούσαν πιστά το πλάνο του, επιβάρυναν ακόμη περισσότερο το κλίμα. Δεν υπήρξε ουσιαστική αγωνιστική βελτίωση, ούτε διάθεση για δραστική αλλαγή σε ένα πλάνο που, όπως αποδείχθηκε, παρουσίαζε σοβαρά κενά.

Το ίδιο πρόβλημα συνόδευσε τον Παναθηναϊκό σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με αποτέλεσμα από διεκδικητής του πλεονεκτήματος έδρας να βρεθεί εκτός πρώτης εξάδας και να χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία των play-in. Αφού ξεπέρασε και αυτό το εμπόδιο, βρέθηκε απέναντι σε ένα σύνολο που παρουσίασε ίσως το πιο ελκυστικό μπάσκετ της σεζόν και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Κατάφερε να «σπάσει» δύο φορές την έδρα της Roig Arena, χρειαζόταν μόλις μία ακόμη νίκη σε δύο παιχνίδια στο T-Center, όμως τελικά επέστρεψε στις γνωστές αδυναμίες του και γνώρισε έναν επώδυνο αποκλεισμό από την πρωτάρα Βαλένθια. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ επικράτησε ξεκάθαρα του Αταμάν σε επίπεδο τακτικής.

Παράλληλα, αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Αταμάν σε πέμπτο παιχνίδι σειράς πέντε αγώνων. Δυο παιχνίδια με την Αναντολού Εφές, δυο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και το απόλυτο για τον Αταμάν. Ωστόσο, το παιχνίδι με τους Ισπανούς τελείωσε το θετικό σερί του.