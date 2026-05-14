Το περιβόητο χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν στον σύζυγό της, Εμανουέλ Μακρόν, φέρεται να προκλήθηκε όταν εκείνη είδε ένα μήνυμα στο κινητό του από Ιρανή ηθοποιό, σύμφωνα με νέο βιβλίο.

Στο βίντεο που έγινε viral τον περασμένο Μάιο, η πρώτη κυρία της Γαλλίας φαινόταν να σπρώχνει στο πρόσωπο τον Γάλλο πρόεδρο, την ώρα που το ζευγάρι ετοιμαζόταν να κατέβει από αεροπλάνο στο Βιετνάμ.

Τότε, ο Μακρόν είχε επιμείνει ότι το περιστατικό δεν ήταν «τίποτα», λέγοντας πως απλώς «τσακωνόταν ή μάλλον αστειευόταν» με τη σύζυγό του. Ωστόσο, ο Γάλλος δημοσιογράφος Φλοριάν Ταρντίφ παρουσιάζει μια αρκετά διαφορετική εικόνα στο νέο του βιβλίο, «Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι», το οποίο υπόσχεται να φωτίσει τις «απαγορευμένες ζώνες» της σχέσης του ζευγαριού.

#Vietnam Arrivée un tantinet mouvementée du président Emmanuel Macron à l'aéroport d'Hanoï … Sérieux, c'est Brigitte Macron qui tire une droite à son Président de mari ou c'est l'illusion d'optique la plus efficace que j'ai vue depuis un moment ! pic.twitter.com/ZeT68us3QX — Dolto (@Fils2Psy) May 25, 2025

Όπως σημειώνει η Daily Mail, μιλώντας την Τετάρτη στο ραδιόφωνο RTL, ο Ταρντίφ, δημοσιογράφος του Paris Match, ο οποίος παρακολουθεί το προεδρικό ζεύγος από το 2017, χαρακτήρισε τη διαβόητη στιγμή ως μια κλασική «σκηνή ζευγαριού». «Αυτό που συνέβη είναι ότι εκείνη [η Μπριζίτ Μακρόν] είδε ένα μήνυμα από ένα γνωστό πρόσωπο. Μια Ιρανή ηθοποιό», είπε.

Ο Ταρντίφ ισχυρίζεται ότι ο Μακρόν διατηρούσε μια πλατωνική σχέση με τη γνωστή ηθοποιό Γκολσιφτέχ Φαραχανί «για μερικούς μήνες», αλλά της έστελνε «μηνύματα που πήγαιναν αρκετά μακριά», όπως: «Σε βρίσκω πολύ όμορφη».

«Αυτό μου είπαν άνθρωποι από το περιβάλλον του και αυτό λέω σήμερα το πρωί», ανέφερε ο Ταρντίφ, επιμένοντας ότι έχει επαληθεύσει την ιστορία και ότι όλα όσα περιλαμβάνονται στο βιβλίο του βασίζονται σε γεγονότα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, τα μηνύματα αυτά προκάλεσαν ένταση στο ζευγάρι, η οποία κορυφώθηκε με έναν έντονο και σημαντικό καβγά μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, ενώ βρισκόταν στον διάδρομο του αεροδρομίου στο Ανόι. «Αυτή η ιδιωτική σκηνή έγινε δημόσια επειδή υπήρξε μια παρεξήγηση μέσα στο αεροπλάνο. Νομίζαμε ότι ο καβγάς είχε τελειώσει. Δεν είχε τελειώσει», κατέληξε.

Ο Ταρντίφ υποστήριξε ακόμη ότι το Ελιζέ μετάνιωσε που δεν ήταν εξαρχής ειλικρινές για τη διαφωνία, «απλώς επειδή θα μπορούσαν εκείνη τη στιγμή να δείξουν ότι είναι ένα ζευγάρι, ένα πραγματικό ζευγάρι, όχι ένα τέλειο ζευγάρι». Την περίοδο του περιστατικού, αξιωματούχος του Ελιζέ είχε περιγράψει το επεισόδιο ως «μια στιγμή κατά την οποία ο πρόεδρος και η σύζυγός του χαλάρωναν για τελευταία φορά πριν από την έναρξη του ταξιδιού, κάνοντας πλάκα».

Η Μπριζίτ Μακρόν διαψεύδει ότι έλεγξε το κινητό του συζύγου της

Οι εκπρόσωποι της Μπριζίτ Μακρόν διέψευσαν την Τετάρτη στη «Le Parisien» ότι η σκηνή συνδεόταν με την Ιρανή ηθοποιό, ενώ τόνισαν επίσης ότι η πρώτη κυρία δεν θα έλεγχε ποτέ το κινητό του συζύγου της. «Η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την εκδοχή απευθείας στον συγγραφέα στις 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτάζει ποτέ το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της», ανέφερε το περιβάλλον του προέδρου, προσθέτοντας ότι αυτή η λεπτομέρεια δεν δημοσιεύτηκε από τον συγγραφέα.

«Αν η Μπριζίτ είναι δυστυχισμένη, δεν θα μπορέσω να το διαχειριστώ»

Στο βιβλίο «Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι», ο Ταρντίφ υποστηρίζει ότι επανεξετάζει όλες τις μεγάλες αποφάσεις, τα σημεία καμπής και τις διαμάχες που καθόρισαν τα εννέα χρόνια του Μακρόν στην εξουσία. Το 2017, στην αρχή της πρώτης του θητείας, ο Ταρντίφ ισχυρίζεται ότι ο Μακρόν εκμυστηρεύτηκε σε στενό του φίλο: «Αν η Μπριζίτ είναι δυστυχισμένη, δεν θα μπορέσω να το διαχειριστώ και θα αποτύχω σε αυτή την πενταετή θητεία».

Η διαφορά ηλικίας των 25 ετών του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας έχει εδώ και χρόνια προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Η 73χρονη Μπριζίτ γνώρισε για πρώτη φορά τον 48χρονη Εμανουέλ όταν εκείνος ήταν 15χρονος μαθητής στο θεατρικό της μάθημα, σε καθολικό σχολείο στην Αμιένη, στη βόρεια Γαλλία. Εκείνη ήταν 39 ετών, παντρεμένη, με έναν γιο και δύο κόρες, η μεγαλύτερη από τις οποίες ήταν συμμαθήτρια του μελλοντικού προέδρου.