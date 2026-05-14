Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε την Τετάρτη στο Πεκίνο χωρίς να τον υποδεχτεί στο αεροδρόμιο ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, ωστόσο η υποδοχή του θεωρείται στην πραγματικότητα αναβαθμισμένη σε σχέση με εκείνη που είχε λάβει κατά την προηγούμενη επίσκεψή του το 2017, σύμφωνα με ειδικούς στο διπλωματικό πρωτόκολλο.

«Από πλευράς διπλωματικού πρωτοκόλλου, η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική», δήλωσε η Ιζαμπέλ Βλαντόιου, ιδρύτρια του US Institute of Diplomacy and Human Rights.

«Ο Σι Τζινπίνγκ δεν είχε υποδεχτεί προσωπικά τον Τραμπ στο αεροδρόμιο ούτε το 2017, όμως αυτή τη φορά το Πεκίνο αναβάθμισε αισθητά την υποδοχή, στέλνοντας τον αντιπρόεδρο, Χαν Ζενγκ, μαζί με τους δύο πρεσβευτές και ανώτερους αξιωματούχους εξωτερικών υποθέσεων».

Η άφιξη του Τραμπ πριν από εννέα χρόνια -η πιο πρόσφατη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα- περιλάμβανε την παρουσία χαμηλότερου επιπέδου αξιωματούχου για την υποδοχή του, όπως ανέφερε η Βλαντόιου, η οποία έχει συνεργαστεί με πολλούς διεθνείς οργανισμούς και είναι συγγραφέας του βιβλίου «Business Etiquette Secrets».

«Στο κινεζικό διπλωματικό πρωτόκολλο, ο βαθμός δεν είναι ποτέ τυχαίος», είπε.

«Το 2017 είχε υποδεχτεί τον Τραμπ ο Γιανγκ Τζιετσί, ανώτερος αξιωματούχος και κρατικός σύμβουλος, αλλά όχι τόσο υψηλόβαθμο στέλεχος όσο ο αντιπρόεδρος. Η Κίνα στέλνει έτσι το μήνυμα ότι αυτή η επίσκεψη έχει μεγαλύτερη στρατηγική και γεωπολιτική βαρύτητα από ό,τι στο παρελθόν».

Ο Τραμπ έφτασε με το Air Force One συνοδευόμενος από μια εντυπωσιακή αποστολή, στην οποία συμμετείχαν ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και διευθύνων σύμβουλος των Tesla και SpaceX, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, της οποίας η εταιρεία παραγωγής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως σε χρηματιστηριακή αξία.

Η υποδοχή στο κόκκινο χαλί περιλάμβανε επίσης στρατιωτική μπάντα και τιμητικό άγημα, καθώς και 300 νέους που τραγουδούσαν μήνυμα καλωσορίσματος και ανέμιζαν αμερικανικές και κινεζικές σημαίες στον ρυθμό της μουσικής, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της New York Post.

Ο Τραμπ χαιρέτησε το πλήθος, δείχνοντας «συγκινημένος και εμφανώς επηρεασμένος» από το θέαμα, σύμφωνα με τη γνωστή ειδικό στη γλώσσα του σώματος, δρ Λίλιαν Γκλας.