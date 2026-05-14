Αμερικανός δικαστής έδωσε εντολή την Τετάρτη 13 Μαΐου να υπάρξει αναστολή των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί το 2025 από την Ουάσινγκτον στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

Στη Φραντσέσκα Αλμπανέζε επιβάλλονται κυρώσεις από τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από σφοδρές επικρίσεις της Ιταλίδας νομικού για την πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ όσον αφορά τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την έχει κατηγορήσει πως είχε εισηγηθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στη θέση από το 2022, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για τη διάπραξη «γενοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας, στον πόλεμο που εξαπέλυσε σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Με ετυμηγορία του που δημοσιοποιήθηκε χθες και συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λίον διέταξε την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων.

«Η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης είναι πάντα προς το δημόσιο συμφέρον», εξήγησε ο δικαστής Λίον.

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, που εκτιμά ότι οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της ήταν «υπολογισμένες» και σκοπό είχαν να την εμποδίσουν στην εκτέλεση «της αποστολής της», χαιρέτισε τη δικαστική απόφαση.

«Μαζί είμαστε ένα», ανέφερε η ίδια, ευχαριστώντας «όλους όσοι προσέφεραν βοήθεια μέχρι τώρα».

Η Ιταλίδα, 49 ετών, που έχει οριστεί στη θέση από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και δεν εκφράζει επίσημα τον οργανισμό, αλλά προσωπικές απόψεις, έχει αναφέρει επανειλημμένα ότι δέχεται «απειλές».