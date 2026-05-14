Καταδίωξη που ευτυχώς δεν κράτησε παρά μόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα έλαβε χώρα αργά το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας επιχείρησαν να ελέγξουν τον οδηγό ενός οχήματος.

Πρόκειται για έναν 45χρονο Πολωνό, ο οποίος εντοπίστηκε περίπου στις 23:20 να κινείται στην οδό Αχαρνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Κατά την προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο, ο οδηγός παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, ενώ στη συνέχεια εισήλθε ανάποδα στην οδό Κοδριγκτώνος, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.

Ακολούθησε σύντομη καταδίωξη από το περιπολικό της Τροχαίας και μετά από λίγο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Στον 45χρονο Πολωνό έγινε αλκοτέστ, με τη μέτρηση να δείχνει 0,96 mg/l εκπνεόμενου αέρα, τιμή που ξεπερνά κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και επισύρει αυτόφωρη διαδικασία.

Ο οδηγός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία τόσο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ όσο και για επικίνδυνη οδήγηση από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.