Εξιχνιάστηκαν τέσσερις ληστείες και μία διακεκριμένη κλοπή, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, με λεία που ξεπερνά τις 117.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και λίρες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι υποθέσεις αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν το διάστημα από τον περσινό Μάιο έως τον φετινό Φεβρουάριο στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία έξι ατόμων για εμπλοκή στις συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η συνολική λεία των δραστών περιλαμβάνει 17.950 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα και λίρες, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.