Ο Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρθηκε την Πέμπτη στην Ιταλίδα νομικό, η οποία υπηρετεί ως Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Οι θέσεις της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, στα πλαίσια του ρόλου της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ, δεν αντικατοπτρίζουν εκείνες της ιταλικής κυβέρνησης», έγραψε στο «Χ» ο Ταγιάνι.

«Οι συμπεριφορές της, οι δηλώσεις και οι πρωτοβουλίες της δεν είναι κατάλληλες για την θέση που κατέχει, στο εσωτερικό ενός οργανισμού ειρήνης και εγγύησης, όπως τα Ηνωμένα Έθνη», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.