Η σκηνή με τo χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν προς τον σύζυγό της, Εμανουέλ Μακρόν, είχε προκαλέσει τεράστιο θόρυβο στα κοινωνικά δίκτυα και είχε πυροδοτήσει πλήθος σχολίων και εικασιών ακόμα και εκτός Γαλλίας. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Μαΐου 2025, κατά την άφιξη του Γάλλου προέδρου στο Βιετνάμ για την έναρξη περιοδείας του στην Ασία, όταν οι κάμερες κατέγραψαν ένα χέρι να αγγίζει το πρόσωπο του αρχηγού του γαλλικού κράτους τη στιγμή που άνοιγε η πόρτα του προεδρικού Airbus. Τότε, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε απορρίψει τα σενάρια περί έντασης, δηλώνοντας ότι «αστειευόταν με τη σύζυγό του, όπως συμβαίνει αρκετά συχνά».

Ωστόσο, ο πολιτικός συντάκτης του Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ, παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή στο βιβλίο του με τίτλο «Un couple (presque) parfait», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Albin Michel. Μιλώντας στις 13 Μαΐου στην εκπομπή του Μαρκ-Ολιβιέ Φοζιέλ στο RTL, ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι πίσω από το περιστατικό βρισκόταν μια σκηνή ζήλιας που αφορούσε τη γνωστή Ιρανή ηθοποιό, Γκολσιφτέ Φαραχανί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Φλοριάν Ταρντίφ, η Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να είδε μήνυμα από τη Γκολσιφτέ Φαραχανί προς τον Εμανουέλ Μακρόν, γεγονός που προκάλεσε ένταση μεταξύ του ζευγαριού. Ο ίδιος υποστήριξε ότι διασταύρωσε εκτενώς αυτή την εκδοχή πριν την εντάξει στο βιβλίο του, επισημαίνοντας ότι το όνομα της ηθοποιού είχε ήδη συνδεθεί με φήμες που κυκλοφορούσαν στο Παρίσι. Όπως είπε, παρουσίασε συγκεκριμένα αυτή την εκδοχή και στο Μέγαρο των Ηλυσίων, διευκρινίζοντας πάντως ότι «δεν είναι η δική τους εκδοχή».

Ο δημοσιογράφος ισχυρίστηκε ακόμα ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας «διατηρούσε για μερικούς μήνες μια πλατωνική σχέση» με την Γκολσιφτέ Φαραχανί. Όπως ανέφερε, αυτό του μεταφέρθηκε επανειλημμένα από πηγές, ενώ υποστήριξε ότι τα μηνύματα που αντάλλαξαν «είχαν προχωρήσει αρκετά», περιλαμβάνοντας σχόλια όπως «σας βρίσκω πολύ όμορφη». Κατά τον ίδιο, αυτές οι ανταλλαγές προκάλεσαν σοβαρές εντάσεις στο προεδρικό ζεύγος, οι οποίες οδήγησαν στη σκηνή που καταγράφηκε από τις κάμερες και έγινε δημόσια.

Ο Φλοριάν Ταρντίφ ανέφερε ότι η διαμάχη στο αεροπλάνο θεωρήθηκε λανθασμένα λήξασα, ενώ στην πραγματικότητα συνεχιζόταν, με αποτέλεσμα να καταγραφεί το περιστατικό τη στιγμή που άνοιξε η πόρτα του αεροσκάφους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων «μετανιώνει» για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε επικοινωνιακά το συμβάν, θεωρώντας πως θα μπορούσε να είχε παρουσιαστεί ως μια φυσιολογική στιγμή ενός πραγματικού ζευγαριού και όχι ως η εικόνα ενός «τέλειου ζευγαριού», όπως, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχειρείται να προβάλλεται από την αρχή της πρώτης θητείας του Εμανουέλ Μακρόν.

Την περίοδο που ξέσπασε η υπόθεση, το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει το περιστατικό, κάνοντας αρχικά λόγο για εικόνες εκτός πλαισίου και στη συνέχεια περιγράφοντας τη σκηνή ως μια στιγμή χαλάρωσης και πειράγματος μεταξύ του ζευγαριού πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Συνεργάτες του προεδρικού ζεύγους είχαν δηλώσει ότι επρόκειτο για «μια στιγμή συνενοχής», ενώ ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν είχε απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα ενός καβγά, καλώντας παράλληλα «όλους να ηρεμήσουν» σχετικά με τις αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε επίσης δηλώσει πως τον εξέπληξε το γεγονός ότι το βίντεο μετατράπηκε σε «παγκόσμια καταστροφή», αναγνωρίζοντας πάντως, ότι οι εικόνες ήταν αυθεντικές, αλλά καταγγέλλοντας τις ερμηνείες που, όπως είπε, δόθηκαν γύρω από αυτές. «Τις κάνουν να λένε πολλές ανοησίες», είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά.

Στο βιβλίο «Un couple (presque) parfait», ο Φλοριάν Ταρντίφ περιγράφει συνολικά τη σχέση του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν ως μια έντονα σφιχτή σχέση, η οποία ωστόσο χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες εντάσεις, κυρίως γύρω από τη γοητεία, την αποπλάνηση και τη σχέση με την εξουσία. Όπως υποστήριξε, ο Γάλλος πρόεδρος απολαμβάνει τη διαδικασία της γοητείας και της προσοχής, ενώ η Μπριζίτ Μακρόν βλέπει γυναίκες να τον πλησιάζουν, επειδή είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας και θεωρεί ότι αυτό μπορεί να εξυπηρετεί τη δική τους κοινωνική ή επαγγελματική άνοδο.

Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ακόμα ότι ο ρόλος της Μπριζίτ Μακρόν δίπλα στον σύζυγό της έχει αποδυναμωθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του. Σύμφωνα με όσα είπε στο RTL, η ίδια φέρεται να εκφράζει την αίσθηση ότι «δεν την ακούει πια», κάτι που, όπως ανέφερε, συμβαίνει εδώ και αρκετούς μήνες. Κατά τον Φλοριάν Ταρντίφ, αυτή η αλλαγή είναι πλέον εμφανής ακόμα και στη δημόσια εικόνα του Γάλλου προέδρου, αναφέροντας ως παράδειγμα πρόσφατο ταξίδι του στην Αφρική χωρίς τη σύζυγό του, όπου, όπως σχολίασε, «φαίνεται πως δεν υπάρχει πλέον κάποιο όριο ή αντίβαρο».