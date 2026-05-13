Θέση σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε η Ντούα Λίπα κατά της Samsung έλαβε η εταιρεία, διευκρινίζοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η εικόνα της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Samsung: «Η εικόνα της Dua Lipa χρησιμοποιήθηκε το 2025 στο πλαίσιο προβολής περιεχομένου τρίτων συνεργατών, που διατίθεται μέσω των τηλεοράσεων Samsung και είχε αρχικά παρασχεθεί από συνεργάτη περιεχομένου για τη δωρεάν streaming υπηρεσία Samsung TV Plus.

Η χρήση της εικόνας πραγματοποιήθηκε μόνο κατόπιν ρητής διαβεβαίωσης από τον συνεργάτη περιεχομένου ότι είχαν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες άδειες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της στις συσκευασίες λιανικής. Βάσει αυτής της διαβεβαίωσης, απορρίπτουμε οποιονδήποτε ισχυρισμό περί σκόπιμης κακής χρήσης.

Η Samsung τρέφει ιδιαίτερο σεβασμό προς την κα Lipa και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των καλλιτεχνών. Έχουμε επιδιώξει και παραμένουμε ανοιχτοί σε μια εποικοδομητική επίλυση με την ομάδα της κας Lipa».