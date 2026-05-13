Ο Φώτης Ιωαννίδης σύμφωνα με τα πορτογαλικά ρεπορτάζ θα είναι στα πλάνα της Σπόρτινγκ για την αναμέτρηση με τη Ζιλ Βιθέντε.

Ο Έλληνας διεθνής στράικερ, Φώτης Ιωαννίδης είχε να αγωνιστεί στη Σπόρτινγκ από τις 21 Φεβρουαρίου. Πέρασε αρκετές δυσκολίες και έκανε μεγάλη προσπάθεια ώστε να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της Σπόρτινγκ αφήνοντας πίσω τον τραυματισμό του.

Έχει ωστόσο επανέλθει στις προπονήσεις του πορτογαλικού club μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού που είχε. Ο άλλοτε φορ του Παναθηναϊκού όπως αναφέρει η πορτογαλική «A Bola» έχει σχεδόν ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατό του και θα είναι στα πλάνα του Ρουί Μπόρζες για την αναμέτρησης με τη Ζιλ Βιθέντε το Σάββατο.